Pamela Anderson ha venduto la sua incredibile villa a Malibu, per una cifra stellare (FOTO)

L'incredibile villa a Malibu di Pamela Anderson ha ufficialmente un nuovo residente: l'attrice di Baywatch ha venduto la sua gigantesca proprietà ad una cifra stellare al CEO e direttore creativo di Kreiss Furniture, Loren Kreiss, secondo quanto riportato dalla rivista PEOPLE.

La Anderson ha messo in vendita la casa, che si trova nella prestigiosa colonia di Malibu, per 14,9 milioni di dollari lo scorso marzo dopo aver acquistato la villa con quattro camere da letto e quattro bagni per "soli" 1,8 milioni nel 2000. Kreiss ha acquistato la villa per un totale di 11,8 milioni di dollari.

La proprietà, che si trova nella colonia di Malibu, è incredibilmente spaziosa: quattro camere da letto, quattro bagni e l'aspetto di una casa sull'albero molto moderna. A quanto pare, secondo TMZ, la vendita potrebbe aver spezzato ogni record dei registri della Colonia, arrivando a totalizzare la cifra mozzafiato di 4.000 dollari al piede quadrato.

La villa comprende anche una spaziosa terrazza sul tetto con un caminetto che è perfetto per guardare il tramonto durante o dopo la cena; immancabile è la splendida piscina con fondo blu che include sgabelli abbinati per forma e colore e una sauna interamente in legno.

L'insolita struttura è stata progettata dall'architetto Philip Vertoch. Le star che hanno posseduto delle proprietà nella zona nel corso degli anni includono Edward Norton, Jim Carrey e Leonardo DiCaprio. Anche Barbara Stanwyck, Clara Bow, Ronald Coleman e Gloria Swanson trascorrono del tempo nella piccola comunità.