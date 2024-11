Pamela Anderson su The Last Showgirl: "Sono nata per interpretare questo personaggio perché l'ho vissuto"

Pamela Anderson ha discusso recentemente del suo ruolo di Shelly in The Last Showgirl (2024) ritorno alla regia di Gia Coppola.

Il film segue la veterana showgirl di Las Vegas (Anderson) mentre affronta un futuro incerto quando il suo celebre spettacolo, Le Razzle Dazzle giunge improvvisamente al termine. Diretto da Coppola (Palo Alto), il film si immerge nel percorso di maternità e riscoperta di Shelly, mentre un'epoca di costumi elaborati con paillettes e piume brillanti cade silenziosamente nel dimenticatoio della sempre più commercializzata Città del Peccato.

In un'intervista rilasciata a Deadline, la Anderson ha parlato di come la sua educazione rispecchi molto la vita di Shelly, appassionata performer e madre. The Last Showgirl è un'esplorazione al neon dei legami familiari, sullo sfondo di una cultura dello spettacolo di Las Vegas in via di estinzione.

"Non avrei mai potuto interpretare questo personaggio se non avessi avuto la vita che ho avuto", ha affermato l'ex top model per poi continuare: "E non potrei nemmeno guardarmi indietro col senno di poi e pensare alle cose che avrei potuto fare in modo diverso se non avessi avuto l'esperienza di vita che mi ha portato dove sono. La gente a volte chiede: "Perché hai fatto questa scelta? Quindi tutti noi facciamo del nostro meglio in quel momento e con gli strumenti che abbiamo e l'esperienza che abbiamo, e stiamo tutti lottando in questa bolla invisibile".

Pamela Anderson e The Last Showgirl: "Hollywood mi ha sottovalutata finora"

L'interpretazione di Pamela Anderson di Shelly in The Last Showgirl segna una svolta significativa nella sua carriera di attrice, permettendole di liberarsi del suo passato. Conosciuta in tutto il mondo come sex symbol, la Anderson è diventata famosa come testimonial di Playboy. È diventata la figura più riconoscibile della rivista di lifestyle e intrattenimento maschile, apparendo su più copertine di Playboy di qualsiasi altra modella. Dopo l'apparizione in Home Improvement di Tim Allen, la Anderson è riuscita a sfondare con il ruolo di C.J. Parker in Baywatch, consolidando il suo status di icona culturale degli anni Novanta.

"Avere dei figli mi ha colpito molto, perché in questo settore se sei una mamma che lavora ti mette questo senso di colpa addosso per cui imploriamo il perdono dei nostri figli quando sono adulti. E anch'io ho avuto questa esperienza. Quindi la scena con Billie Lourd [che interpreta la figlia di Shelly] è stata in qualche modo catartica, e lei ha portato la sua esperienza, essendo sua nonna Debbie Reynolds e sua madre Carrie Fisher. Così, quando ci siamo incontrate in quella stanza, è sembrato tutto molto reale", ha concluso l'attrice.