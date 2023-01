Pamela Anderson: l'ex marito con cui è stata per soli 12 giorni le lascia 10 milioni di dollari

Jon Peters, l'ex marito di Pamela Anderson, ha in programma di lasciarle un generosissimo regalo di 10 milioni di dollari quando morirà, nonostante l'unione tra la star di Baywatch e il produttore di Star is Born sia durata meno di due settimane.

"Amerò sempre Pamela, sarà per sempre nel mio cuore", ha detto Peters a Variety. "In effetti, le ho lasciato 10 milioni di dollari nel mio testamento. E lei non lo sa nemmeno. Nessuno lo sa. Lo sto dicendo adesso per la prima volta. Probabilmente non dovrei dirlo, ma sono per lei, che ne abbia bisogno o meno."

Peters, 77 anni, ha incontrato per la prima volta Pam alla Playboy Mansion, poco dopo che quest'ultima era arrivata a Los Angeles dalla sua piccola città natale in Canada. Il produttore ha quindi iniziato a inondare la bomba bionda di regali costosi, compresa una Mercedes 420SL decappottabile. "Suonavano il campanello e un autista mi portava una piccola scatola rossa di Cartier, Ralph Lauren, Azzedine Alaïa", ha scritto la Anderson nel suo libro di memorie.

Tuttavia, dopo tanti anni - e svariati matrimoni di entrambi - i due si sono riuniti e si sono sposati nel 2020, proprio prima dell'inizio della pandemia di COVID-19. L'unione - che non è neanche mai stata considerata legale visto che le pratiche non sono mai state archiviate - è durata soltanto 12 giorni. Sebbene le nozze siano state peculiarmente brevi, Pamela Anderson ha detto a Variety che non prova alcun rancore nei confronti del suo ex: "È fantastico e ha avuto un'enorme influenza sulla mia vita. Lo amo da morire".