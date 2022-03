Pamela Anderson: un documentario Netflix racconterà la sua vita

L'attrice Pamela Anderson ha annunciato una collaborazione con Netflix per produrre un documentario sulla sua vita.

La star di Baywatch ha condiviso la notizia pubblicando su Instagram una nota scritta a mano in cui si legge: "La mia vita/Un migliaio di imperfezioni/Un milione di percezioni sbagliate/Malvagia, selvaggia e smarrita/Niente a cui essere all'altezza/Posso solo sorprendervi/Non una vittima, ma una sopravvissuta/E viva per raccontare la vera storia".

Il film, descritto come "il documentario definitivo sull'icona della cultura pop" era in fase di sviluppo da vari anni prima che si raggiungesse l'accordo con Netflix. Il progetto sarà un ritratto intimo della vita di Pamela Anderson che ripercorrerà il suo passato professionale e personale mentre si prepara a compiere i prossimi passi nel suo percorso.

Alla regia del documentario c'è Ryan White, regista che ha potuto intervistare l'attrice e accedere a materiale inedito tra cui i suoi diari e video personali.

Nel team della produzione ci sarà anche Brandon Thomas Lee, figlio di Pamela e Tommy Lee.