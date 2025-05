Palle al balzo - Dodgeball, Vince Vaughn sul sequel: "Abbiamo un'idea piuttosto buona"

Uno dei ruoli più iconici nella carriera di Vince Vaughn è senza dubbio quello in Palle al balzo - Dodgeball, in cui interpretò il proprietario della palestra Average Joe's, Peter LaFleur, nella commedia cult del 2004.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Vaughn ha fornito un aggiornamento sul possibile sequel del film, del quale si parla da tempo ma che non ha fatto grossi progressi dal 2023 ad oggi.

Vince Vaughn torna sul sequel di Dodgeball

"Se ne parla sempre" ha esordito Vaughn "C'è un'idea piuttosto buona ma nulla di certo" ha spiegato l'attore, confermando che il progetto non ha subito grosse accelerazioni negli ultimi tempi.

Vince Vaughn ospite dell'ultimo Torino Film Festival

Vince Vaughn è conosciuto principalmente per le sue performance in diverse commedie americane esilaranti, insieme ad altre star del genere come Ben Stiller, Owen Wilson e Will Ferrell.

La presunta sceneggiature di Dodgeball che piace a Vince Vaughn

Nel recente passato, Alan Tudyk aveva confermato che una sceneggiatura di Dodgeball 2 era stata scritta e che Vince Vaughn era soddisfatto del risultato.

"Questo è ciò che è stato riportato, almeno da quello che ho letto online, e ho sentito anche alcune voci in giro. È scritta, a Vince piace, e questo è tutto ciò che so. Non so nemmeno se sono coinvolto. Tutto ciò che so è questo: mi sono lussato una spalla girando quel film, e ora ho 54 anni, quindi come potrei rifarlo? Non lo so".

Ben Stiller in Dodgeball

Nel cast di Palle al balzo, diretto da Rawson Marshall Thurber e uscito nel 2004, recitarono Vince Vaughn, Ben Stiller, Christine Taylor, Rip Torn, Justin Long, Stephen Root, Joel Moore, Alan Tudyk e Missi Pyle.