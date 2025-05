Painter of the night, l'acclamato yaoi ambientato nel Rinascimento coreano, diventa un live-action

Painter of the Night, il famoso webtoon incentrato sull'amore dell'aristocratico Seung-ho Yoon e dell'artista Na-kyum Baek, autore di dipinti erotici, prende vita in un live-action.

Painter of the Night, celebre webtoon yaoi ambientato nella dinastia Joseon, considerata l'epoca rinascimentale coreana, diventerà una serie live-action in formato short-form. JTBC ha annunciato l'adattamento con riprese in partenza da giugno.

Painter of the Night, la notte del desiderio passa dal webtoon al live-action

Il pennello di Byeonduk è pronto a tracciare nuovi confini: Painter of the Night, il webtoon yaoi (ovvero una storia d'amore tra due uomini) che ha conquistato il pubblico con una miscela di erotismo e tensione psicologica ambientata nella Corea della dinastia Joseon, si prepara al salto nel mondo live-action. L'annuncio arriva dalla rete coreana JTBC, che ha ufficializzato la produzione di una serie in formato short-form, piccoli frammenti narrativi da circa due minuti ciascuno, capaci di racchiudere in pochi respiri l'intensità di una storia densa e sensuale. Le riprese cominceranno a giugno, mentre sono in corso i casting e la fase di pre-produzione. I dettagli sulla piattaforma di distribuzione restano ancora sotto discussione, ma l'interesse attorno al progetto è già palpabile.

Al centro della vicenda troviamo Seung-ho Yoon, un aristocratico magnetico, e Na-kyum Baek, giovane artista noto per le sue pitture dal contenuto esplicitamente erotico. Quando i due si incontrano, l'attrazione e il potere si intrecciano in un rapporto torbido e stratificato, che ha sedotto milioni di lettori dal 2019 ad oggi.

Painter of the Night è uno dei titoli di punta della piattaforma Lezhin Comics, dove ha mantenuto il primo posto tra i webtoon BL per ben cinque anni consecutivi, con quattro stagioni concluse e un epilogo. L'opera ha già raggiunto lettori internazionali anche grazie alla versione inglese disponibile online e alla prossima uscita cartacea curata da Seven Seas Entertainment, prevista per settembre. Il passaggio al live-action promette ora di dare un nuovo volto a quei personaggi sospesi tra arte e ossessione, in una forma compatta ma capace di lasciare il segno.