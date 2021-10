Painkiller: Taylor Kitsch nel cast della serie diretta da Peter Berg

Taylor Kitsch e Tyler Ritter faranno parte del cast della miniserie Painkiller, prodotta per Netflix.

In precedenza la produzione aveva già annunciato il coinvolgimento nel progetto di Uzo Aduba, Matthew Broderick, West Duchovny, Dina Shihabi e John Rothman.

Painkiller sarà prootta da Eric Newman, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster che avranno anche l'incarico di sceneggiatori e showrunner, Alex Gibney, e Peter Berg che sarà impegnato alla regia di tutte le puntate.

Taylor Kitsch avrà la parte di Glen Kryger, un padre di famiglia che lavora duramente e la cui vita viene stravolta dopo un infortunio.

Netflix ha inoltre svelato gli altri nuovi arrivi nel cast: Ana Cruz Kayne sarà Brianna Ortiz, un giovane avvocato molto ambizioso; Tyler Ritter interpreterà l'avvocato John Brownlee; John Ales ha la parte di Gregory Fitzgibbons, un dottore che lavora in Virginia; Sam Anderson ha la parte di Raymond Sackler, co-proprietario di Purdue Pharma; Carolina Bartczak sarà Lily Kryger, la moglie di Glen; Jack Mulhern ha ottenuto il ruolo di Tyler Kryger; e Ron Lea sarà Bill Havens, un esperto avvocato.

Il progetto racconterà la storia della crisi legata agli oppiacei e il ruolo avuto nella situazione da Purdue Pharma, ispirandosi all'articolo The Family That Built an Empire of Pain scritto da Patrick Radden Keefe, e al libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic di Barry Meier.