American Primeval, recensione: sangue e dolcezza per raccontare l’origin story del vecchio West

Il western è un genere chiaramente tornato in auge - tra classico e moderno - e Netflix lo sa bene. Ecco perché ha riunito Peter Berg, regista di quel cult sportivo soprattutto americano che è Friday Night Lights, e uno dei protagonisti della sua versione televisiva, altrettanto apprezzata e con uno zoccolo duro di appassionati anche in Italia, Taylor Kitsch, per mettere in scena qualcos'altro di molto americano.

I protagonisti della miniserie

Due nomi spendibili insieme alla protagonista femminile, Betty Gilpin, che già per la piattaforma aveva realizzato GLOW, inseriti in una produzione di tutto rispetto.

American Primeval: l'ultima frontiera americana

Madre e figlio in viaggio

Scritta dallo sceneggiatore di The Revenant e Twisters, la miniserie Netflix si fa forza del suo essere limitata a sei episodi per non centellinare sul ritmo ed immergere subito gli spettatori nell'atmosfera del Vecchio West. Una donna sola (Gilpin) con figlio claudicante a carico, chiede aiuto ad un uomo di poche parole che ha perso la famiglia (Kitsch) per raggiungere il marito dall'altra parte del continente. Un viaggio travagliato e pieno di insidie: ognuno di loro nasconde un segreto e sul cammino incontreranno svariate persone che non vogliono che arrivino sani e salvi a destinazione.

American Primeval. Shawnee Pourier in una scena della serie.

La loro storia si intreccia inevitabilmente con quella delle tribù indiane native, i cosiddetti "pellerossa", dipinti in modo forse antiquato ma coerente coi tempi che vengono portati in scena. Proprio da questi ultimi arriva il personaggio "infiltrato" di Due Lune (Shawnee Pourier), mentre la strada dei due protagonisti soli al mondo si intreccerà anche con quella del mormone Jacob Pratt (Dane DeHaan), in viaggio con gli amici e le loro mogli.

A "lezione" di storia con la serie Netflix

Un viaggio pieno di insidie

American Primeval è tutto tranne qualcosa di stantio e didascalico, e anzi ha una scrittura avvincente ed una resa altrettanto appassionata. Soprattutto, propone uno sguardo crudo e sanguinolento su quella che è stata un'epoca (1850-60) piena di massacri (come quello di Meadow), a cavallo della Frontiera e il Vecchio West. Storia vera e storia romanzata si mescolano abilmente e sagacemente caratterizzando da subito i personaggi e facendoci immergere nel loro viaggio, tanto interiore e metaforico quanto fisico e faticoso.

Le stragi non mancano

L'utilizzo di una fotografia cupa rende al meglio il tono del racconto: brutale, per stomaci forti e che fa non sconti a nessuno. Proprio come il periodo storico che mette in scena. Grande attenzione è data ai personaggi femminili, a partire da quello di un'ottima Betty Gilpin affiancata da un altrettanto valido Taylor Kitsch. Ma a rubarvi davvero il "cuore" sarà la conferma di bravura Shea Whigham nei panni del proprietario della cittadina dove si reca la donna per cercare aiuto. Anima e cuore di un'identità che si sta perdendo.

Equilibrio di toni

American Primeval. Taylor Kitsch in una scena della serie.

Non c'è solo cattiveria inaudita ma anche dolcezza nella ruvidità del racconto: forse proprio per questo la serie western trova in questo incontro di anime il proprio punto di forza. Quella che racconta è una società fortemente patriarcale, tanto dalla parte degli indiani quanto da quella dei cosiddetti "portatori di civiltà". La tematica principalmente affrontata è quella della religione che all'epoca creò dissidi spesso fatali anche a livello politico, per lo scontro coi mormoni rappresentati dal Governatore Brigham Young (un terribile Don Coates), realmente esistito e favorevole ad accrescere il loro controllo. Una storia di potere e libertà che si scontra con un mondo senza regole in cui nessuno è davvero al sicuro. Fino all'ultima scena.