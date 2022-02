Pachinko: il trailer della serie coreana in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso online il trailer della nuova serie coreana Pachinko, in arrivo in streaming dal 25 marzo.

Pachinko è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ il 25 marzo con i primi tre episodi e il trailer regala alcune sequenze del progetto in anteprima.

Nel video si introducono i protagonisti dell'epica saga familiare di cui si ripercorrono i momenti più importanti.

Alla base di Pachinko c'è il romanzo, pubblicato nel 2017, scritto da Min Jin Lee. Soo Hugh (The Terror) sarà autrice, produttrice e showrunner della serie.

Nel cast c'è Youn Yuh-Jung, vincitrice di un premio Oscar grazie a Minari, nel ruolo di Sunja, una nonna che ripensa alla sua vita e alle scelte che ha compiuto in passato.

Lo show seguirà le tematiche legate alla famiglia, all'amore, al trionfo, al destino e alla resilienza attraverso le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani che lasciano la propria terra per cercare di sopravvivere e avere un futuro migliore. La storia prende il via nella Corea del Sud all'inizio del Novecento e viene narrata dalla prospettiva di Sunja il cui racconto viene messo in contrapposizione con la storia del nipote, Solomon, che vive negli anni '80.

Nel cast ci saranno anche Lee Minho, Jin Ha, Minha Kim, Anna Sawai, Eunchae Jung, Inji Jeong, Jimmi Simpson, Junwoo Han, Kaho Minami, Steve Sanghyun Noh, Soji Arai e Yu-na Jeon.

Alla regia di quattro puntate ciascuno ci saranno Kogonada e Justin Chon.