Pablo Larraín terrà una masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino il 6 giugno

Cantore ineguagliabile della storia del suo Cile con le sue molteplici ferite e contraddizioni, Pablo Larraín ha coniugato, nei suoi film, percorsi personali a esperienze cinematografiche del tutto uniche, senza mai perdere di vista la dimensione politica del suo lavoro: il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a un autore dallo stile inconfondibile, tra i più acclamati esponenti della cinematografia latino-americana e del panorama internazionale contemporaneo.

Neruda: il regista Pablo Larrain sul set del suo film

Regista, sceneggiatore e produttore, Larraín sarà protagonista di una Masterclass, martedì 6 giugno 2023 alle ore 18:30 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, alle 20:30 al Cinema Massimo (Sala Due), introdurrà la visione di Tony Manero (2008), che ha trionfato al 26° Torino Film Festival con il premio al Miglior film e al Miglior attore ad Alfredo Castro.

In conversazione con il direttore del Museo Domenico De Gaetano, il cineasta cileno ripercorrerà le tappe più importanti della propria carriera, dal cinema allegorico-politico senza compromessi - con il quale ha analizzato da diverse angolazioni gli orrori della dittatura - alle intriganti potenzialità narrative di un atipico cinema biografico capace di ritrarre, con prospettiva sempre originale, alcune grandi icone femminili del XX secolo nel loro momento esistenziale più controverso.

Prima dell'evento - a cura di Marco Fallanca - Pablo Larrain riceverà la Stella della Mole, quale riconoscimento per essere riuscito, con registri ed estetiche differenti, a sollecitare la riflessione storica rifuggendo da ogni tentativo di ricostruzione testuale dal vero e senza mai aderire al prevedibile unico punto di vista.

Le dichiarazioni

"È per me un grande onore tornare nuovamente a Torino per ricevere questo prestigioso riconoscimento, e ritrovare le persone e l'istituzione che hanno avuto un ruolo importante in diversi momenti fondamentali della mia carriera" commenta il regista Pablo Larraín.

No: il regista Pablo Larraín in una foto promozionale

"Con questa Masterclass di Pablo Larraín, il Museo Nazionale del Cinema si conferma un'istituzione internazionale che propone incontri di alto livello con le eccellenze del cinema mondiale - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. Siamo orgogliosi che un autore che ha vinto il TFF stia avendo una carriera così prestigiosa, a sottolineare il lavoro attento che da anni la nostra istituzione porta avanti nell'intercettare i nuovi talenti".

"Sin dai primi folgoranti esordi, il talento di Pablo Larraín è emerso in modo dirompente per poi confermarsi e trovare invidiabile maturazione grazie anche a brillanti lavori come Neruda, Jackie e il più recente Spencer, con i quali è riuscito a destrutturare e rivoluzionare il biopic, superando persino il concetto di genere - afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Con uno stile visivo audace e talvolta onirico, non si è limitato a cristallizzare i miti del Novecento ma ha esposto i traumi che hanno permesso un rovesciamento della Storia, spingendo al contempo i propri cast a performance pienamente realizzate come quelle, nominate all'Oscar, di Natalie Portman and Kristen Stewart".