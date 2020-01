Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson: "Ho trascorso un anno orribile"

Ozzy Osbourne, 71 anni, svela: 'Ho il morbo di Parkinson ma non sono in fin di vita'; la diagnosi per il frontman dei Black Sabbath alla fine di un anno terribile complicato da problemi di salute.

Ozzy Osbourne ha il Morbo di Parkinson: il frontman dei Black Sabbath, 71 anni, ha parlato ufficialmente della sua malattia in occasione di un'intervista in cui ha raccontato di aver trascorso un anno terribile, costellato di problemi di salute, e al termine del quale è arrivata la diagnosi.

Durante un'intervista con Good Morning America, Ozzy Osbourne ha descritto il 2019 come l'anno più doloroso e terribile della sua vita. "La vigilia di Capodanno ho fatto il mio ultimo show al Forum, poi sono caduto. Una brutta caduta. Mi hanno operato al collo, e in seguito all'intervento ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson.

Nel 2018 Osbourne era stato ricoverato per un'infezione alla mano destra e l'anno scorso è tornato in ospedale per una polmonite. A ottobre poi è stato costretto a rimandare il tour europeo per una seconda volta a causa di problemi di salute ricorrenti, ma in quell'occasione aveva rassicurato i fan dicendo "Non sto morendo".

La moglie di Ozzy, Sharon Osbourne, 67 anni, ha spiegato nella stessa intervista che la diagnosi "non è assolutamente una sentenza di morte: ci sono giornate buone e poi giornate che vanno malissimo"

A proposito dei suoi recenti problemi di salute, Ozzy Osbourne ha spiegato al conduttore della trasmissione Good Morning America che prende numerosi farmaci: "Da quando mi hanno operato, il braccio mi si intorpidisce, e la gamba diventa fredda. Non saprei se si tratta del Parkinson o altro, perché durante l'intervento mi hanno reciso dei nervi... è una strana sensazione."