Owen Wilson si unisce a Alan Ritchson in Runner: il nuovo thriller d'azione diretto da Scott Waugh

Owen Wilson sarà il protagonista, affiancato dalla star di Reacher Alan Ritchson, nel film d'azione drammatico Runner, diretto da Scott Waugh (noto per Need for Speed e I mercenari 4), attualmente in fase di produzione in Australia.

Ritchson ha appena terminato le riprese di War Machine per Netflix e sta attualmente lavorando alla sua prossima commedia natalizia, The Man with the Bag, con Arnold Schwarzenegger, diretta da Adam Shankman, e in cui è anche produttore. Wilson, invece, ha una serie TV senza titolo in uscita su Apple nel 2025 e sta girando Rolling Loud, un progetto di Live Nation diretto da Jeremy Garelick.

La trama e i dettagli del film con Owen Wilson e Alan Ritchson

La sceneggiatura di Runner, firmata da Tommy White e Miles Hubley, è stata selezionata per la Black List. Il film racconta la storia di Hank Malone (Ritchson), un corriere di alto livello che ha solo tre ore per trasportare un organo salvavita per una bambina di sette anni in attesa di un trapianto urgente. Ma quella che sembrerebbe essere una missione semplice diventa mortale quando un potente capo criminale decide di impossessarsi dell'organo.

Owen Wilson in Tu, io e Dupree

Owen Wilson interpreterà Ben, il corriere medico che Ritchson sarà costretto a proteggere durante la pericolosa missione. Le riprese del film inizieranno a marzo nel Queensland, in Australia.

Scott Waugh ha commentato: "Questa accoppiata è qualcosa che credo il pubblico abbia sempre desiderato. Ci impegneremo per offrire un risultato inaspettato, grazie alla sceneggiatura avvincente che Miles e Tommy ci hanno consegnato".

Reacher: un'immagine del protagonista

Runner è prodotto da Todd Garner (Broken Road Productions), Alan Ritchson (AllyCat Entertainment), Dan Spilo (Industry Entertainment), Mark Fasano (Nickel City Pictures), Jeffrey Greenstein (A Higher Standard) e Deborah Glover (G2 Dispatch). Lauren Gennawey di Broken Road Productions è il produttore esecutivo.