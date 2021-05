Owen Wilson sarà il protagonista del film Secret Headquarters, un nuovo progetto prodotto da Paramount Pictures e Jerry Bruckheimer.

Alla regia del lungometraggio ci saranno Henry Joost e Ariel Schulman, impegnati a scrivere la nuova bozza della sceneggiatura in collaborazione con Josh Keonigsberg.

Wonder: Owen Wilson e Jacob Tremblay in una scena del film

La storia di Secret Headquarters è stata ideata da Christopher Yost (Thor: Ragnarok), inizialmente unico sceneggiatore del progetto.

Il film con star Owen Wilson avrà come protagonista un ragazzino che scopre dietro casa sua il quartier generale del supereroe più potente al mondo, e insieme ai suoi amici, dovrà difenderlo quando sarà attaccato da dei villain. La produzione, per ora, non ha svelato che personaggio è stato affidato all'attore.

Owen Wilson, prossimamente, sarà tra i protagonisti della serie Loki accanto a Tom Hiddleston. Lo show, prodotto dalla Marvel, debutterà in streaming su Disney+ il 9 giugno portando sul piccolo schermo le nuove avventure del fratello di Thor dopo che ha rubato in Avengers: Endgame il Tesseract, causando dei problemi alla linea temporale.

Tra i prossimi film interpretati dall'attore ci sono invece Marry Me, The French Dispatch e Paint.