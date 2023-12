Otar Iosseliani, il regista georgiano morto a 89 anni

Il regista Otar Iosseliani è morto ieri, 17 dicembre 2023 a Tbilisi, Georgia, all'età di 89 anni. La notizia è stata diffusa dal distributore francese del cineasta, Regine Vial di Les Films du Losange, Iosseliani aveva realizzato la maggior parte dei suoi film in Francia, visti i problemi con la censura del suo paese d'origine.

Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili ha detto di aver provato "grande tristezza" quando ha appreso la notizia, aggiungendo: "Otar Iosseliani aveva il suo stile, che è caratteristico solo dei grandi registi. I suoi film hanno ottenuto riconoscimenti internazionali per il nostro Paese in numerose occasioni".

Otar Iosseliani (al centro) in una scena del film Giardini in autunno

Iosseliani è nato a Tbilisi e ha studiato alla scuola di cinema VGIK di Mosca negli anni '50. I suoi primi film in Georgia - C'era una volta un merlo canterino e Pastorale - gli hanno valso un seguito internazionale. All'inizio degli anni '80 si è trasferito in Francia dove ha trascorso gran parte della sua vita e dove ha realizzato Favourites of the Moon, che ha vinto un premio speciale della giuria al Festival del cinema di Venezia. È stata la prima di una serie di vittorie a Venezia per i suoi film.

Iosseliani ha vinto il premio Louis-Delluc in Francia nel 1999 per Addio terraferma, in cui interpretava anche il padre alcolizzato. Nel 2000 ha anche presieduto una delle giurie del festival cinematografico di Cannes. Nel 2002 ha vinto due premi, tra cui l'Orso d'argento per la migliore regia, per Lunedì mattina al Festival del cinema di Berlino.

In passato Otar Iosseliani ha dichiarato che voleva che i suoi film fossero un "regalo a qualcuno che non conosco****, ma che ha le mie stesse idee".