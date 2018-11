Oswald il coniglio fortunato: ritrovato in Giappone uno dei cartoni considerati perduti

Oswald il coniglio fortunato è il protagonista di un cartone animato realizzato nel 1928 che è stato ritrovato in Giappone, dopo essere stato considerato a lungo perduto: lo storico Yasushi Watanabe ha infatti scoperto di essere in possesso di una copia in 16mm di Neck 'n' Neck, acquistata quasi 70 anni fa quando era adolescente senza saperne il valore.

L'esperto, che ora ha 84 anni, si è reso conto di quanto fosse preziosa quella pellicola comprata in un negozio di giocattoli di Osaka solo dopo aver letto il saggio Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons scritto da David Bossert, un animatore della Disney. In un certo senso Oswald può essere considerato un predecessore di Topolino.

Il film era stato segnalato come Mickey Manga Spide ed era costato a Watanabe circa 4.40 dollari. La sua versione non è quella originale della durata di 5 minuti, ma ridotta a 2 minuti per permetterne la proiezione in 16mm sui proiettori domestici. La copia è ora conservata al Kobe Planet Film Archive, una delle più ampie collezioni private esistenti in Giappone, con oltre 16.000 titoli.

Watanabe ha contattato Bossert e i responsabili di Walt Disney Archives e ha ottenuto la conferma che il filmato era uno dei sette che si consideravano andati perduti per sempre. L'uomo ha dichiarato: "Sono stato un fan della Disney per molti anni e sono felice di aver potuto avere un ruolo nel ritrovamento".

Il personaggio di Oswald è stato creato da Walt Disney e Ub Iwerks nel 1927, dando vita a una serie di cartoni che sono stati distribuiti da Universal Studios. Un anno dopo Disney perse il controllo dei diritti sul personaggio a causa di problemi contrattuali con il produttore Charles Mintz e decise quindi di creare un personaggio totalmente nuovo, Topolino.

Nel 2006 Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha riottenuto i diritti di Oswald.