Hacker trafugano dati alla Disney: Marvel e Lucasfilm in pericolo?

La Disney si trova al centro di una tempesta mediatica: da un lato, l'attesissimo panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego (SDCC), dall'altro, un attacco hacker che ha trafugato dati sensibili. La notizia ha scosso l'intero mondo dell'intrattenimento, promettendo rivelazioni scottanti sui futuri progetti della Casa di Topolino, inclusi quelli dei Marvel Studios e della Lucasfilm.

Attacco Hacker colpisce la Disney

Il gruppo di hacker, noto come "Nullbulge", sostiene di aver violato lo Slack interno della Disney, ottenendo informazioni riservate su progetti inediti, concept art mai visti prima e dati personali. Finora la Disney non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto e nessuno dei dati trafugati è ancora apparso online. Tuttavia, si vocifera che agli studios potrebbe essere richiesto un riscatto per evitare la pubblicazione dei contenuti hackerati.

Questo incidente ricorda l'hack del 2022 ai danni di Rockstar Games, che portò alla fuga di numerosi video di sviluppo di "Grand Theft Auto VI", e l'hack a Insomniac Games dell'anno scorso, che rivelò dettagli sui prossimi titoli dell'azienda, tra cui un progetto scartato di "Spider-Man Online".

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Nel frattempo, forse anche per distrarre il pubblico da questa notizia, i Marvel Studios hanno confermato i loro piani per il Comic-Con di San Diego. Il panel principale si terrà sabato 27 luglio dalle 18:00 alle 19:00 nella celebre Hall H. Nonostante la durata ridotta rispetto agli anni precedenti, l'evento promette di essere ricco di novità, con aggiornamenti sui futuri film e trailer esclusivi.

Avengers 5: svelati i piani di Marvel per sostituire Kang?

Inoltre, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, salirà sul palco venerdì nella Sala 6DE per un incontro con il caporedattore della Marvel Comics, CB Cebulski. La descrizione ufficiale del panel annuncia: "I maestri della Marvel si scontrano in un incontro senza precedenti tra pagina e schermo! Il caporedattore della Marvel Comics CB Cebulski e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige discuteranno del loro amore reciproco per tutto ciò che riguarda la Marvel Comics insieme ad alcuni creatori a sorpresa speciali. Con decenni di narrazione creativa alla House of Ideas tra loro, non mancheranno approfondimenti da insider e aneddoti inediti sui fumetti che non puoi permetterti di perdere. E come se non bastasse... dopo la discussione, i fan riceveranno un fumetto omaggio esclusivo!"