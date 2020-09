Osvaldo Supino a Venezia 77: l'abito come Billy Porter fa discutere (FOTO)

L'abito di Osvaldo Supino sul red carpet di Venezia 77 ricorda quello che Billy Porter indossò in occasione degli Academy Awards 2019. Il look del cantante italiano non ha lasciato indifferente il pubblico della Mostra del Cinema ma non tutti hanno apprezzato la sua scelta.

Uno smoking su una gonna, un'unione tra abiti maschili e femminili, questa è stata la provocazione di Osvaldo Supino, cantautore pugliese, durante la sfilata sul red carpet del film Le sorelle Macaluso. L'abito di Osvaldo è stato realizzato dal fratello Giovanni usando materiale riciclato. La giacca dello smoking è corta e sulla camicia è appuntato l'immancabile papillon, al posto del classico pantalone il cantante di Torremaggiore ha però indossato una gonna nera svasata.

L'abito ricorda quello indossato da Billy Porter: la star di Pose si presentò agli Academy Awards 2019 con un tuxedo con ampia gonna di velluto nero firmato Christian Siriano. Sia la scelta di Porter che quella di Supino hanno fatto molto discutere, e sono da considerare, oltre che evidentemente un fatto di gusto personale, una provocazione che si situa nei complicati discorsi sul gender. I due artisti, a modo loro, hanno provato a dare una spallata a certi luoghi comuni sulla mascolinità ancora duri a morire.