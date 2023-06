Oscar Isaac e Pedro Pascal, il selfie di una fan con i due attori diventa virale: ecco perché

Una fan estremamente fortunata ha incontrato Oscar Isaac per strada mentre stava facendo una videochiamata con Pedro Pascal: il selfie è diventato subito virale su Twitter, dove gli utenti hanno invaso la sezione commenti per esprimere i loro sentimenti a proposito della "tenerissima bromance" delle due star.

La foto in questione mostra Isaac mentre sorride mostrando sullo schermo del telefono un altrettanto sorridente Pascal. A causa della popolarità dei due attori, noti sul web come "daddy", il selfie è diventato immediatamente virale totalizzando più di 215.000 mi piace e più di 14.000 retweet. Nei commenti si legge: "Io li amo troppo", e ancora: "La loro tenerissima bromance mi uccide, sono i miei dandy preferiti".

Questo momento affettuoso offre un ulteriore sguardo sull'amicizia nata quasi dieci anni fa tra i due acclamati attori: Isaac e Pascal si sono conosciuti recitando insieme nella produzione off-Broadway di Beauty of the Father di Nilo Cruz nel 2005. Dopo aver ottenuto il riconoscimento internazionale per le loro rispettive performance nella trilogia sequel di Star Wars e ne Il trono di spade, la coppia ha recitato insieme nel thriller d'azione del 2019 di Netflix intitolato Triple Frontier.

Di recente, durante la promozione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Oscar Isaac ha espresso il desiderio di lavorare nuovamente con Pascal suggerendo che l'attore di The Last of Us dovrebbe unirsi al cast di Beyond the Spider-Verse: "Troviamo qualcosa per lui. Dovrebbe essere una versione di Spiderman, uno Spiderman anziano e brontolone".