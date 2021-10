Oscar Isaac, Christopher Walken e Sam Rockwell star del nuovo film di Martin McDonagh

Martin McDonagh ritornerà alla regia con un film, ancora senza un titolo, e i protagonisti saranno Christopher Walker, Oscar Isaac e Sam Rockwell.

Nonostante il progetto sia stato presentato all'American Film Market, per ora, non è trapelato nessun dettaglio riguardante la possibile trama.

Sam Rockwell e Christopher Walken hanno già collaborato con Martin McDonagh in occasione, rispettivamente di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e 7 psicopatici.

Oscar Isaac è stato particolarmente impegnato negli ultimi mesi con la promozione dei film Dune e The Card Counter, mentre sul piccolo schermo è stato protagonista di Scene da un matrimonio accanto a Jessica Chastain.

McDonagh è attualmente impegnato nella realizzazione di The Banshees of Inisherin, prodotto da Searchlight Pictures, che avrà come protagonista l'attore Colin Farrell.

Il lungometraggio sarà ambientato in una remota isola irlandese e le due star avranno il ruolo di due amici da sempre che si ritrovano in crisi quando uno di loro pone improvvisamente fine al loro legame, dando vita a delle preoccupanti conseguenze per entrambi.