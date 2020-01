Oscar del Porno, c'è un po' di Bella Thorne agli AVN 2020

Gli Oscar del Porno, gli AVN Awards 2020, hanno omaggiato Bella Thorne, in qualche modo, che nel corso della stagione appena conclusa ha debuttato nel mondo a luci rosse dirigendo il cortometraggio Her & Him, prodotto e distribuito da Pornhub.

Durante quest'edizione degli AVN (che è durata 5 giorni, dal 20 al 25 gennaio) ad aggiudicarsi il premio come miglior attore dell'anno è stato Small Hands, colui cioè che di Her & Him è stato protagonista, insieme ad Abella Danger. Migliore attrice dell'anno è stata proclamata la pornostar australiana Angela White, vincitrice di ben 3 statuettte.

Presente, per dir così, anche Marvel nei 5 giorni a luci rosse a Las Vegas: a vincere la statuetta come migliore parodia è stata la versione per adulti di Captain Marvel, Captain Marvel XXX: An Axel Braun Parody.

Thank you @AVNMediaNetwork for honoring #CaptainMarvel XXX with 5 awards!!! It is my 10th consecutive Best Parody win and I am SO PROUD of @thekenzietaylor and the rest of my amazing cast and crew pic.twitter.com/CkfdVQQqqU — Axel Braun (@axelbraun) January 27, 2020

Ad aggiudicarsi il premio alla regia negli Oscar del Porno non è stata Bella Thorne (ha vinto Kayden Kross), ma l'ex starlette Disney potrà comunque consolarsi con il buon riscontro del suo Her & Him e con il premio che Pornhub le ha conferito, dopo il quale, si vocifera, sia pronta a tornare dietro alla macchina da presa, e non soltanto sotto le luci rosse.