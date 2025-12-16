Oscar 2026: Italia fuori dalla shortlist dei Migliori film internazionali, ma c'è ancora una speranza

Sono state annunciate 12 shortlist per altrettante categorie degli Oscar 2026 e per l'Italia c'è già un'amara sorpresa: Familia di Francesco Costabile non è tra le opere che concorrono per il Miglior film internazionale.

Tuttavia per l'Italia c'è ancora una possibilità perchè Playing God di Mattia Burani è ancora presente nella lista dei Migliori cortometraggi animati.

Familia: una scena del film

Oltre a quelle per il miglior film non in lingua inglese e per il miglior corto d'animazione, le altre shortlist presentante comprendono il miglior documentario, il miglior corto documentario, il cortometraggio live action, migliori trucco e acconciatura, miglior colonna sonora originale, la canzone originale, i migliori effetti sonori e visivi, e ancora le shortlist per il casting e la migliore fotografia.

Le votazioni che determineranno i candidati in tutte le 24 categorie cominceranno il 12 gennaio e si chiuderanno il 16. Tutte le nomination verranno ufficialmente annunciate il prossimo 22 gennaio 2026.

La cerimonia, che si terrà a Los Angeles il 15 marzo, sarà presentata da Conan O'Brien.

I film in corsa agli Oscar nelle 12 shortlist annunciate

Manca Familia dall'elenco provvisorio dei migliori film internazionali, ma in compenso sono presenti alcune delle opere più famose dell'anno, da La voce di Hind Rajab a Un semplice incidente di Jafar Panahi, che rappresenta la Francia.

Miglior film internazionale

Argentina, Belén

Brasile, L'agente segreto

Francia, Un semplice incidente

Germania, Il suono della caduta

India, Homebound

Iraq, La torta del presidente

Giappone, Kokuho

Giordania, Tutto quello che resta di te

Norvegia, Sentimental Value

Palestina, Palestine 36

Corea del Sud, No Other Choice - Non c'è altra scelta

Spagna, Sirât

Svizzera, L'ultimo turno

Taiwan, La mia famiglia a Taipei

Tunisia, La voce di Hind Rajab

Miglior cortometraggio animato

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta's Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Miglior colonna sonora originale

Avatar: Fuoco e cenere

Bugonia

Captain America: Brave New World

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

A House of Dynamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Norimberga

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Sirât

Train Dreams

Tron: Ares

Truth and Treason

Wake Up Dead Man - Knives Out

Wicked - Parte 2

Miglior cast

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

L'agente segreto

Sentimental Value

I peccatori

Sirât

Weapons

Wicked - Parte 2

Migliore fotografia

La ballata di un piccolo giocatore

Bugonia

Die My Love

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

Una battaglia dopo l'altra

Sentimental Value

I peccatori

Sirât

Song Sung Blue - Una melodia d'amore

Il suono di una caduta

Train Dreams

Wicked - Parte 2

Miglior documentario

The Alabama Solution

Apocalypse in the Tropics

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: "Were and Are Gone"

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina's Choice

We Were the Scenery

Miglior cortometraggio live-action

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher's Stain

Butterfly on a Wheel

Dad's Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Migliori trucco e acconciature

The Alto Knights - I due volti del crimine

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Norimberga

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Wicked - Parte 2

Miglior canzone originale

As Alive As You Need Me To Be da Tron: Ares

Dear Me da Diane Warren: Relentless

Dream As One da Avatar: Fuoco e cenere

Drive da F1

Dying To Live da Billy Idol Should Be Dead

The Girl In The Bubble da Wicked - Parte 2

Golden da KPop Demon Hunters

Highest 2 Lowest da Highest 2 Lowest

I Lied To You da I peccatori

Last Time (I Seen The Sun) da I peccatori

No Place Like Home da Wicked - Parte 2

Our Love da The Ballad of Wallis Island

Salt Then Sour Then Sweet da Come See Me in the Good Light

Sweet Dreams Of Joy da Viva Verdi!

Train Dreams da Train Dreams

Miglior sonoro

Avatar: Fuoco e cenere

F1

Frankenstein

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Sirât

Springsteen: Liberami dal nulla

Superman

Wicked - Parte 2

Migliori effetti speciali