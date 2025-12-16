Oscar 2026: Italia fuori dalla shortlist dei Migliori film internazionali, ma c'è ancora una speranza

Sono state annunciate 12 shortlist per altrettante categorie degli Oscar 2026 e per l'Italia c'è già un'amara sorpresa: Familia di Francesco Costabile non è tra le opere che concorrono per il Miglior film internazionale.
Tuttavia per l'Italia c'è ancora una possibilità perchè Playing God di Mattia Burani è ancora presente nella lista dei Migliori cortometraggi animati.
Oltre a quelle per il miglior film non in lingua inglese e per il miglior corto d'animazione, le altre shortlist presentante comprendono il miglior documentario, il miglior corto documentario, il cortometraggio live action, migliori trucco e acconciatura, miglior colonna sonora originale, la canzone originale, i migliori effetti sonori e visivi, e ancora le shortlist per il casting e la migliore fotografia.
Le votazioni che determineranno i candidati in tutte le 24 categorie cominceranno il 12 gennaio e si chiuderanno il 16. Tutte le nomination verranno ufficialmente annunciate il prossimo 22 gennaio 2026.
La cerimonia, che si terrà a Los Angeles il 15 marzo, sarà presentata da Conan O'Brien.
I film in corsa agli Oscar nelle 12 shortlist annunciate
Manca Familia dall'elenco provvisorio dei migliori film internazionali, ma in compenso sono presenti alcune delle opere più famose dell'anno, da La voce di Hind Rajab a Un semplice incidente di Jafar Panahi, che rappresenta la Francia.
Miglior film internazionale
-
Argentina, Belén
-
Brasile, L'agente segreto
-
Francia, Un semplice incidente
-
Germania, Il suono della caduta
-
India, Homebound
-
Iraq, La torta del presidente
-
Giappone, Kokuho
-
Giordania, Tutto quello che resta di te
-
Norvegia, Sentimental Value
-
Palestina, Palestine 36
-
Corea del Sud, No Other Choice - Non c'è altra scelta
-
Spagna, Sirât
-
Svizzera, L'ultimo turno
-
Taiwan, La mia famiglia a Taipei
-
Tunisia, La voce di Hind Rajab
Miglior cortometraggio animato
-
Autokar
-
Butterfly
-
Cardboard
-
Éiru
-
Forevergreen
-
The Girl Who Cried Pearls
-
Hurikán
-
Died in Irpin
-
The Night Boots
-
Playing God
-
The Quinta's Ghost
-
Retirement Plan
-
The Shyness of Trees
-
Snow Bear
-
The Three Sisters
Miglior colonna sonora originale
-
Avatar: Fuoco e cenere
-
Bugonia
-
Captain America: Brave New World
-
Diane Warren: Relentless
-
F1
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Hedda
-
A House of Dynamite
-
Jay Kelly
-
Marty Supreme
-
Norimberga
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
-
Sirât
-
Train Dreams
-
Tron: Ares
-
Truth and Treason
-
Wake Up Dead Man - Knives Out
-
Wicked - Parte 2
Miglior cast
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
L'agente segreto
-
Sentimental Value
-
I peccatori
-
Sirât
-
Weapons
-
Wicked - Parte 2
Migliore fotografia
-
La ballata di un piccolo giocatore
-
Bugonia
-
Die My Love
-
F1
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Nouvelle Vague
-
Una battaglia dopo l'altra
-
Sentimental Value
-
I peccatori
-
Sirât
-
Song Sung Blue - Una melodia d'amore
-
Il suono di una caduta
-
Train Dreams
-
Wicked - Parte 2
Miglior documentario
-
The Alabama Solution
-
Apocalypse in the Tropics
-
Coexistence, My Ass!
-
Come See Me in the Good Light
-
Cover-Up
-
Cutting through Rocks
-
Folktales
-
Holding Liat
-
Mr. Nobody against Putin
-
Mistress Dispeller
-
My Undesirable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow
-
The Perfect Neighbor
-
Seeds
-
2000 Meters to Andriivka
-
Yanuni
Miglior cortometraggio documentario
-
All the Empty Rooms
-
All the Walls Came Down
-
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
-
Bad Hostage
-
Cashing Out
-
Chasing Time
-
Children No More: "Were and Are Gone"
-
Classroom 4
-
The Devil Is Busy
-
Heartbeat
-
Last Days on Lake Trinity
-
On Healing Land, Birds Perch
-
Perfectly a Strangeness
-
Rovina's Choice
-
We Were the Scenery
Miglior cortometraggio live-action
-
Ado
-
Amarela
-
Beyond Silence
-
The Boy with White Skin
-
Butcher's Stain
-
Butterfly on a Wheel
-
Dad's Not Home
-
Extremist
-
A Friend of Dorothy
-
Jane Austen's Period Drama
-
Pantyhose
-
The Pearl Comb
-
Rock, Paper, Scissors
-
The Singers
-
Two People Exchanging Saliva
Migliori trucco e acconciature
-
The Alto Knights - I due volti del crimine
-
Frankenstein
-
Kokuho
-
Marty Supreme
-
Norimberga
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
-
The Smashing Machine
-
The Ugly Stepsister
-
Wicked - Parte 2
Miglior canzone originale
-
As Alive As You Need Me To Be da Tron: Ares
-
Dear Me da Diane Warren: Relentless
-
Dream As One da Avatar: Fuoco e cenere
-
Drive da F1
-
Dying To Live da Billy Idol Should Be Dead
-
The Girl In The Bubble da Wicked - Parte 2
-
Golden da KPop Demon Hunters
-
Highest 2 Lowest da Highest 2 Lowest
-
I Lied To You da I peccatori
-
Last Time (I Seen The Sun) da I peccatori
-
No Place Like Home da Wicked - Parte 2
-
Our Love da The Ballad of Wallis Island
-
Salt Then Sour Then Sweet da Come See Me in the Good Light
-
Sweet Dreams Of Joy da Viva Verdi!
-
Train Dreams da Train Dreams
Miglior sonoro
-
Avatar: Fuoco e cenere
-
F1
-
Frankenstein
-
Mission: Impossible - The Final Reckoning
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
-
Sirât
-
Springsteen: Liberami dal nulla
-
Superman
-
Wicked - Parte 2
Migliori effetti speciali
-
Avatar: Fuoco e cenere
-
The Electric State
-
F1
-
Frankenstein
-
Jurassic World - La rinascita
-
The Lost Bus
-
I peccatori
-
Superman
-
Tron: Ares
-
Wicked - Parte 2