Oscar 2024: Oppenheimer, Christopher Nolan ringrazia la moglie 'che produce i nostri film e i nostri figli'

Christopher Nolan ha rivolto un ringraziamento speciale a sua moglie Emma Thomas dopo aver vinto il premio come miglior regista per Oppenheimer agli Oscar 2024. La pellicola sul padre della bomba atomica ha trionfato in una serata senza grandi sorprese portandosi a casa ben sette riconoscimenti, tra cui quello per il miglior film. Nella categoria per la miglior regia Nolan ha battuto rivali come Justine Triet (Anatomia di una caduta), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Yorgos Lanthimos (Povere creature!) e Jonathan Glazer (La zona d'interesse).

Oppenheimer ha fruttato a Nolan i primi due Oscar della carriera dopo otto candidature ottenute in un ventennio di carriera. In passato era stato nominato per Memento del 2000 (sceneggiatura), Inception del 2010 (miglior film, sceneggiatura) e Dunkirk del 2017 (miglior film, regia).

Nel ritirare il premio, Christopher Nolan ha dichiarato: "Devo ringraziare così tante persone. Il cast più incredibile: Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh e tanti altri, tutti presenti al top della loro carriera guidati dall'incredibile Cillian Murphy. Una troupe fantastica, premiata in parte stasera. Non posso che elogiare l'incredibile troupe che abbiamo riunito per questo film. Grazie a Chuck Roven per aver messo il libro nelle mie mani."

Oppenheimer e gli Oscar: le ragioni di un trionfo annunciato

Una vittoria in famiglia

Il tono dei ringraziamenti si è fatto poi più personale, mentre Nolan ha proseguito: "Grazie a coloro che sono stati lì per me e hanno creduto in me per tutta la mia carriera. Dan Michael, mio ​​fratello Jonah, la mia famiglia.. E l'incredibile Emma Thomas, produttrice di tutti i nostri film e di tutti i nostri figli. Ti amo". Infine, ha aggiunto: "E all'Academy, solo per dire che i film hanno poco più di 100 anni. Non sappiamo dove ci condurrà questo incredibile viaggio da qui, ma sapere che qualcuno pensi che io ne sia una parte significativa significa tantissimo per me"_.

Christopher Nolan ha scritto, diretto e prodotto Oppenheimer, epico affresco storico di tre ore sulla creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia segue la carriera di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), dai suoi sforzi a Los Alamos per costruire le armi di distruzione di massa che posero fine alla guerra fino alla sua caduta in disgrazia durante un'udienza di autorizzazione di sicurezza. Scoprite tutti i vincitori degli Oscar 2024.