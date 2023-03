Oscar 2023: ecco dove vedere la replica della cerimonia in TV e in streaming

La Notte degli Oscar è uno dei momenti più noti del mondo dello spettacolo, ma svolgendosi a Los Angeles i fan italiani devono fare nottata per vederla in diretta. Per tutti coloro che non sono rimasti svegli, c'è la replica che viene proposta sia in TV che in streaming.

Gli Oscar 2023 verranno riproposti integralmente in TV oggi 13 marzo su Sky Cinema Oscar dalle 9:00 di mattina alle 19:30 della sera. In prima serata, l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2023", ovvero una sintesi della cerimonia, è fissato da Sky Cinema Oscar e da Sky Uno alle 21:15. La sintesi sarà disponibile anche in chiaro su TV8 alle 23:30.

In streaming, sarà possibile rivedere la cerimonia integrale in qualsiasi momento su Now e SkyGo. La sintesi sarà disponibile anche sul sito di TV8 collegandosi all'orario in cui verrà mandata in onda in chiaro.

Oscar 2023, Top Gun: Maverick ed Elvis sono i film nominati dall'Academy più visti in streaming

Ricordiamo che la notte degli Oscar 2023 ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, che ha conquistato ben 7 statuette; a seguire Niente di nuovo sul fronte occidentale con quattro Premi Oscar.