Oscar 2022: Timothée Chalamet a torso nudo conquista tutti con l'outfit di Louis Vuitton (FOTO)

Timothée Chalamet , come testimoniano le foto della serata, ha confermato di essere uno degli attori più audaci di Hollywood per quanto concerne la moda, presentandosi al Dolby Theatre per la cerimonia degli Oscar 2022 a torso nudo con indosso un outfit da donna firmato Louis Vuitton.

La star ha conquistato gli spettatori con una giacca di pizzo ricamata e un paio di pantaloni a vita alta della collezione Primavera-Estate 2022 dell'etichetta, aggiungendo un twist all'outfit gender-fluid con una collana scintillante e un paio di stivali neri.

Ma non è stato tanto l'abito indossato da Chalamet ad infiammare i social media, quanto quello che l'attore non ha indossato: una camicia; la star ha fatto svenire milioni di fan online presentandosi a petto nudo, con indosso niente, oltre alla suddetta collana, sotto il suo blazer nero.

"Timothée è fondamentalmente una rockstar, giusto?" ha scritto un utente di Twitter, mentre un altro ha scherzato: "Vorrei ringraziare chi ha realizzato questo vestito, i genitori di Timothée Chalamet e Dio". La star di 26 anni, che ha recitato in due film nominati nella categoria Miglior film di quest'anno, "Dune" e "Don't Look Up", durante le ultime cerimonie di premiazione è sempre stata inserita nelle liste dei "migliori vestiti" grazie al suo uso di colori vivaci, alta sartoria e streetwear.