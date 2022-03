Oscar 2022: la gift bag per i nominati contiene trattamenti estetici e persino titoli nobiliari

I nominati agli Oscar 2022 riceveranno una gift bag del valore di ben 205.000 dollari che comprendono buoni per lezioni di fitness, una liposuzione, tre notti da trascorrere su un'isola svedese e giochi da tavolo. I brand coinvolti pagano migliaia di dollari per poter donare i propri prodotti e servizi, pur di ottenere la visibilità grazie ai nominati ai famosi premi cinematografici.

L'Academy non è direttamente coinvolta nella composizione della borsa contenente vari doni che viene consegnata ai nominati dal 2006, per evitare che il dono venga considerato una forma di "compensazione". In un comunicato si spiega, parlando dei doni ricevuti in questa edizione 2022 dai nominati, che si tratta di "regali particolarmente significativi mentre rendiamo omaggio a un importante anniversario e inoltre celebriamo la resilienza di tutte le persone coinvolte dopo le sfide degli ultimi due anni. Nonostante delle continue notizie negative a livello globale, è inoltre una forma importante di autopreservazione e auto-cura potersi ritagliare un po' di tempo per il divertimento, i festeggiamenti e ciò che è favoloso".

I nominati riceveranno un terreno in Scozia, diventando quindi Lord o Lady di Glencoe, olio extra vergine di oliva, una procedura di chirurgia plastica, il trio di giochi di Exploding Kittens, quattro notti omaggio alla lussuosa spa Golden Door, popcorn, integratori antietà, un soggiorno in un castello in Scozia, caramelle per aiutare a prendere sonno, un consulto per lavori di ristrutturazione nella propria casa, una spazzola Tangle Teezer e persino una sessione per entrare in contatto con la dimensione spirituale. Tra i brand si è dato spazio a business gestiti da donne e minoranze etniche, a imprenditori disabili e ad aziende che sostengono economicamente organizzazioni benefiche. Tra i regali anche un libro di cucina, bottiglie di tequila, whiskey e vodka, oltre a bevande non alcoliche, felpe, calzettoni e sneaker personalizzate. Tra i doni più curiosi un martello creato da PETA da usare per liberare eventuali animali intrappolati in macchine lasciate al sole, un localizzatore GPS per animali domestici, la The Brain Sensing Headband e un'opera d'arte digitale i cui proventi verranno donati a un'organizzazione benefica e un NFT dedicato a Chadwick Boseman.