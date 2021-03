Oscar 2021: alla cerimonia di premiazione parteciperanno solo i nominati, i loro ospiti e i presentatori

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 si svolgerà il 25 aprile e l'Academy ha svelato nuovi dettagli relativi all'organizzazione della serata. L'evento si svolgerà negli spazi della Union Station e del Dolby Theatre di Los Angeles e il presidente dell'organizzazione, David Rubin, ha scritto una lettera per spiegare chi potrà partecipare.

L'Academy ha infatti stabilito che potranno essere presenti alla consegna delle ambite statuette solo i nominati, i loro accompagnatori e i presentatori della cerimonia.

Tutti gli eventi abitualmente in programma prima della cerimonia, tra cui le proiezioni dei titoli nominati e l'incontro dei candidati, sono stati annullati.

L'evento televisivo sarà prodotto da Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh.

La missiva inviata da David Rubin ai membri dell'Academy dichiara: "Mancano meno di due mesi dallo show di premiazione degli Oscar che si svolgerà nei famosi Union Station e Dolby Theatre di Los Angeles. Uno show che sarà indubbiamente unico e memorabile! Anche se avremmo sperato di esserci lasciati la pandemia alle spalle entro il mese di aprile, la salute e la sicurezza dei nostri membri e dei nominati agli Oscar è la nostra priorità, quindi abbiamo dovuto prendere alcune decisioni necessarie per quanto riguarda gli eventi della cerimonia agli Oscar. In questa edizione, i partecipanti alla cerimonia di premiazione saranno i nominati, il loro ospite, e i presentatori, con un pubblico di milioni di persone che guarderanno e applaudiranno in tutto il mondo".

La lettera ribadisce che non ci saranno gli eventi e i cocktail che abitualmente precedono la serata, e che è stata annullata la festa destinata ai vincitori che abitualmente conclude la serata, oltre ad essere stati annullate le visioni della serata che di solito si svolgono a Londra e New York.