Oscar 2020: Sky trasmetterà in diretta la cerimonia ufficiale

Dopo le nomination, arriva l'annuncio che la cerimonia ufficiale degli Oscar 2020 verrà trasmessa in diretta da Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, che si accenderà sul canale 303 da sabato 1 a venerdì 14 febbraio.

La cerimonia di premiazione della 92ª edizione degli Academy Awards®, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, sarà trasmessa in onda in diretta su Sky, come ormai da tradizione. Per l'occasione il canale 303 diventerà Sky Cinema Oscar®, un canale interamente dedicato a oltre 90 film che negli anni sono stati premiati con l'ambita statuetta.

Oscar 2020: tutte le nomination

Tra i titoli che verranno trasmessi ci saranno titoli più recenti come Green Book con Viggo Mortensen, il grande successo del 2018 Bohemian Rapsody, First Man - Il Primo Uomo con Ryan Gosling, Vice - L'Uomo nell'Ombra con uno straordinario Christian Bale, ma anche veri e propri classici del cinema di tutti i tempi come Lawrence D'Arabia con un giovanissimo Peter O'Toole, Ieri, Oggi e Domani di Vittorio De Sica e Balla coi Lupi, l'epico western con Kevin Costner.

Un'ottimo intrattenimento, quindi, in attesa dell'arrivo della Notte degli Oscar, durante la quale scopriremo chi saranno i vincitori di questa edizione 2020.