Oscar 2020: Laura Dern è la Migliore Attrice Non Protagonista per Storia di un matrimonio

Laura Dern è la Migliore Attrice Non Protagonista agli Oscar 2020 per Storia di un matrimonio, per l'attrice è la prima vittoria agli Academy Awards.

Laura Dern conquista il suo primo Academy Award come miglior attrice non protagonista agli Oscar 2020 per il dramma Netflix Storia di un matrimonio.

Storia di un matrimonio: Laura Dern in una scena del film

Nel film di Noah Baumbach la Dern interpreta un feroce avvocato divorzista a cui si affida Scarlett Johansson per la sua separazione. Prima dell'Oscar, Laura Dern aveva trionfato anche ai Golden Globe, BAFTA, e Screen Actors Guild awards. In precedenza l'attrice aveva ricevuto due candidature, nel 2014 per Wild e nel 1991 per Rosa Scompiglio e i suoi amanti.

Sul palco degli Oscar, una commossa Laura Dern ha ringraziato Noah Baumbach per la sua "visione e le sue parole. Noah ha scritto un film che parla d'amore. e parla di come eliminare le barriere in nome dell'onore e della famiglia e della patria e, speriamo per tutti noi, in mode del pianeta. Ringrazio le storie d'amore della mia vita, i miei figli e i miei genitori (Bruce Dern e Diane Ladd). Sapete, c'è chi dice 'Non incontrare mai i tuoi eroi. Se sei davvero fortunato, li hai come genitori. Voglio condividere questo premio con loro. Vi amo."

Laura Dern ha partecipato alla prima cerimonia degli Oscar a sette anni accompagnando la madre Diane Ladd. Ieri erano la madre e i figli ad accompagnarla celebrando con lei la vittoria. L'attrice ha confessato a Vanity Fair: "Ricordo che da piccola era spaventoso ed emozionante. Ricordo che mia madre era orgogliosa di sé e del suo lavoro. e ricordo di aver pensato che quando sarei cresciuta avrei amato il mio lavoro e mi sarei sentita orgogliosa. Non ho mai dimenticato questo pensiero."

Qui trovate tutti i premi e i vincitori degli Oscar 2020.

[video id=32374 yt=