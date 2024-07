Velluto blu, Laura Dern costretta a scegliere tra il film di Lynch e il college: "UCLA mi diede un ultimatum"

Laura Dern è stata ospite del podcast di Ted Danson e Woody Harrelson, Where Everybody Knows Your Name, e ha ricordato il complicato periodo che visse prima di girare Velluto blu di David Lynch. All'epoca, Dern era un'attrice ma anche una studentessa.

Nonostante le varie esperienze già accumulate davanti alla macchina da presa, Laura Dern stava completando gli studi e conciliare la vita professionale sul set e i libri non fu affatto semplice. L'attrice ne ha parlato con i colleghi nel podcast.

Cinema o scuola?

Velluto blu fu il trampolino di lancio nella carriera di Laura Dern, e diede inizio ad una collaborazione con David Lynch che sarebbe tutta la carriera:"Avevo 17 anni, ero così entusiasta di entrare alla UCLA. Sono stata lì per due giorni, poi ho fatto un provino e mi è stato offerto il ruolo in Velluto blu".

Laura Dern con Isabella Rossellini e Kyle MacLachlan in una scena di Velluto blu

All'epoca, David Lynch era già un regista affermato, nominato all'Oscar per The Elephant Man. Quando Laura Dern andò a parlare con il capo del suo dipartimento universitario per ottenere un congedo in modo da poter girare Velluto blu, si trovò di fronte ad un 'no' categorico.

"Dissi che avevo quest'opportunità" ha spiegato l'attrice "e lui rispose che avrebbe dato un'occhiata al copione se avessi voluto consegnarglielo ma non avrei ottenuto il congedo perché non era un'emergenza medica". Il capo del dipartimento lesse il copione del film e la richiamò in ufficio.

"Mi disse che se avessi fatto questa scelta non sarei stata più la benvenuta alla UCLA, e sarei stata espulsa. E in secondo luogo, disse che dopo aver letto il copione sarebbe stato folle da parte mia rinunciare alla mia istruzione universitaria per quello. Ovviamente, era un copione incredibilmente scioccante. Concluderò dicendo che se oggi vuoi ottenere un master in cinema in quella scuola, quando scrivi una tesi ci sono tre film che devi studiare. Indovinate qual è uno di questi?".

Velluto blu ha cambiato per sempre la carriera di Laura Dern, premiata con l'Oscar per la miglior attrice non protagonista nel 2020 grazie a Storia di un matrimonio.