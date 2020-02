Oscar 2020 in onda in chiaro su TV8: ecco i dettagli

Manca poco agli Oscar 2020 e sarà possibile vederli in chiaro su TV8: ecco tutti i dettagli per vedere la Notte delle Stelle, la più magica per gli amanti del cinema.

Manca pochissimo agli Oscar 2020 e anche quest'anno fortunatamente sarà possibile vederli in chiaro su TV8, il 9 febbraio dalle ore 23.50. È l'appuntamento più atteso dagli appassionati di cinema ma anche da chi ama vivere, per una notte, la magia di Hollywood, sia pure dal divano di casa, insieme agli amici.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera Notte degli Oscar, commentando i momenti più importanti insieme a Gianni Canova e alla giornalista Barbara Tarricone. Insieme a loro, tra gli ospiti in studio ci saranno la giornalista Denise Negri, il ristoratore Joe Bastianich, il giornalista Ildo Damiano, esperto di moda, e l'attrice Euridice Axen.

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

I film favoriti di questa edizione degli Oscar 2020 sono Joker, che guida a quota undici nomination, seguito da The Irishman di Martin Scorsese, 1917 di Sam Mendes e C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, tutti e tre a dieci candidature. La vera sorpresa di quest'anno arriva dalla Corea con, Parasite di Bong Joon-ho che ha conquistato sei candidature tra cui quelle per il miglior film, miglior regia e sceneggiatura originale. Sei nomination anche per Jojo Rabbit di Taika Waititi e Piccole donne di Greta Gerwig. Una sola nomination per il blockbuster Marvel Avengers: Endgame.

Ricordiamo che gli Oscar 2020, oltre che in chiaro su TV8 saranno trasmessi anche su Sky Cinema Oscar dalle 22.45 e su Sky UNo dalle 00.30. La mattina seguente, il 10 febbraio, Sky Cinema Oscar manderà in onda una replica della cerimonia intorno alle ore 10.45.