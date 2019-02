Oscar 2019: dopo il successo di Bohemian Rhapsody i Queen apriranno la cerimonia?

La cerimonia di consegna dei premi Oscar, arrivati alla novantunesima edizione, quasi sicuramente dovrà fare i conti con l'assenza di un conduttore e ora il sito di Variety ha riportato l'indiscrezione che i Queen avrebbero potuto dare il via alla serata con una performance dal vivo, sfruttando così il successo del film Bohemian Rhapsody.

Il lungometraggio, nominato a 5 ambite statuette assegnate dai membri dell'Academy, ha già superato quota 800 milioni di dollari in tutto il mondo grazie ai numerosi spettatori che sono andati nelle sale per assistere alla performance di Rami Malek nella parte di Freddie Mercury.

I produttori della cerimonia sembra abbiano già contattato i membri della band per valutare l'ipotesi della loro partecipazione, ricevendo però un rifiuto.

Domenica 24 febbraio, invece, tutti i cinque brani in corsa per ottenere un Oscar nella categoria Miglior Canzone Originale verranno eseguiti durante la cerimonia. Inizialmente la serata avrebbe dovuto proporre live solo un paio di brani, ma i nominati hanno unito le forze e hanno ottenuto la certezza che gli spettatori potranno ascoltare tutte le performance.