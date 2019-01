Oscar 2019 - Il ritorno di Mary Poppins, che delusione: il brano del film non sarà cantato

Durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 che verrà trasmessa il 24 febbraio, secondo quanto ha riportato Variety, non verranno eseguite dal vivo tutte le canzoni in corsa per ottenere un'ambita statuetta e il brano de Il ritorno di Mary Poppins probabilmente non avrà la sua performance dedicata durante la Notte delle Stelle.

I produttori dello show avrebbero già deciso che i brani che ascolteranno gli spettatori saranno solo Shallow, tratta da A Star Is Born, e All the Stars, nella colonna sonora di Black Panther.

A rimanere esclusi sarebbero quindi The Place Where Lost Things Go tratto dal sequel di Mary Poppins, I'll Fight da RBG e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings tratta da La ballata di Buster Scruggs.

Lin-Manuel Miranda, uno dei protagonisti del film Disney, ha ora commentato la notizia scrivendo su Twitter: "La prima volta che sono rimasto in piedi per vedere gli Oscar è stato perché ho amato La sirenetta e dovevano cantare le canzoni del film che amavo agli Oscar. Se fosse vero, e la canzone di Mary Poppins non venisse interpretata agli Oscar 2019 sarebbe davvero una delusione. Senza un conduttore e senza musica? Per citare Kendrick: Dannazione".

The 1st time I stayed up to watch the Oscars, it was because I LOVED The Little Mermaid & they were going to sing songs from the movie I loved on The Oscars.

If true, and Poppins' song won't be performed, truly disappointing. Hostless AND music-less?

To quote Kendrick: Damn. https://t.co/BEXOy7JCId — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 25 gennaio 2019

I portavoce dell'Academy non hanno voluto commentare le notizie, confermando solo che per ora non sono state scelte le canzoni a cui verrà dato spazio sul palco della cerimonia, mentre una fonte vicina alla produzione dell'evento ha spiegato che le performance verranno ridotte per mantenere la serata sotto le tre ore di durata.