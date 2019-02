Oscar 2019: le nominate nella categoria miglior attrice protagonista!

Oscar 2019, il nostro speciale video è dedicato alle nominate nella categoria Migliore attrice non protagonista e alle loro performance che potrebbero permettere loro di conquistare una statuetta domenica prossima.

Tra i nomi delle candidate di quest'anno all'Oscar spicca un nome ai più sconosciuto: Yalitza Aparicio. L'attrice messicana ha esordito in Roma di Alfonso Cuarón regalandoci una delle performance più emozionanti e sincere dell'anno nei panni di Cleo, una cameriera che lavora presso una famiglia borghese di Città del Messico. Troviamo nominata quest'anno anche Melissa McCarthy per il film Copia originale, per l'attrice si tratta della seconda nomination dopo quella del 2012 con Le amiche della sposa. A seguire la straordinaria Olivia Colman guadagna un'importante candidatura grazie al ruolo della Regina Anna in La favorita di Yorgos Lanthimos, film in cui divide la scena con Emma Stone e Rachel Weisz, entrambe nominate come migliori attrici non protagoniste.

Nella rosa delle nominate all'ambita statuetta brilla anche la stella di Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga. Quest'anno infatti la famosa cantante ci ha lasciato a bocca aperta per la sua sorprendente performance in A Star Is Born di Bradley Cooper, mostrandosi in una veste inedita e preannunciando anche una promettente carriera d'attrice. La lista si chiude con una signora della recitazione, la brillante Glenn Close che è stata nominata per il suo ruolo in The Wife - Vivere nell'ombra diretto da Björn Runge.

Non ci resta che aspettare domenica 24 febbraio per scoprire chi saranno i vincitori dei premi Oscar, nell'attesa vi lasciamo al nostro speciale video, ecco il filmato: