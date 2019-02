Oscar 2019: la nostra diretta e il red carpet in streaming

Ci siamo, è tutto pronto per gli Oscar 2019, ed è il tempo di scoprire le star sul red carpet e la nostra diretta streaming, per commentare l'evento più atteso dell'anno cinematografico!

La cerimonia di questa notte, che ha visto accadere nelle fase di preparazione dell'evento ogni tipo di imprevisto sarà presentata da diversi personaggi del mondo di Hollywood e sarà trasmessa anche sui canali italiani: gli Oscar 2019 saranno in diretta su Sky e su TV8.

Ma non è l'unica diretta da seguire oggi: a partire da mezzanotte, infatti, noi di Movieplayer.it ci sintonizzeremo live per un commento in attesa dell'evento. Se come noi non vedete l'ora di assistere alla notte più glamour dell'anno cinematografico, non mancate di venirci a salutare partecipando alla discussione!

Sempre a partire da mezzanotte circa inizierà uno degli eventi collaterali fondamentali per gli Oscar e per tutto ciò che gira intorno alla cerimonia dell'anno: il red carpet! Tutte le stelle di Hollywood sono grandi protagoniste dei 150 metri di tappeto rosso che avvicinano i papabili vincitori dell'Academy Awards all'interno del Dolby Theater. Qui di seguito potrete vedere tutti gli abiti e le prime parole degli attori candidati agli Oscar 2019:

[streaming disponibile a breve]

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti sugli Oscar 2019 durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news o su Facebook, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

