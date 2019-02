Oscar 2019: Billy Porter, il suo abito lungo con gonna spiazza il red carpet

Al momento in cui scriviamo gli Oscar 2019 non sono ancora iniziati, ma Billy Porter ha già conquistato il red carpet con il suo abito, un tuxedo con ampia gonna di velluto nero firmato Christian Siriano.

Billy Porter, che il pubblico televisivo conosce per il suo ruolo nella serie Pose, è reduce dalla New York Fashion Week, durante la quale ha azzardato i look più audaci, gender fluid, e agli Oscar 2019 ha letteralmente superato i rigidi codici dell'outfit maschile, azzardando (e vincendo tutto) con un elegantissimo abito nero di velluto, un tuxedo reso più sontuoso da una gonna ampia ed elegantissima.

Non è la prima volta che l'attore si fa notare per i suoi look audaci: di recente ha indossato un abito con gonna di Calvin Klein, color giallo oro (con giacca coordinata) ad un evento organizzato all'American Film Institute. "Per me gli abiti sono una forma di espressione e amo immensamente celebrare la vita, l'amore e la gioia attraverso la moda" - ha spiegato Billy Porter.

Alla cerimonia dei Golden Globes Porter si era presentato con un abito giacca e pantaloni reso più sontuoso da un grande mantello fucsia. In quell'occasione, l'abito firmato da Porter era di Randi Rahm. Porter ha ricevuto una nomination ai Golden Globes per il suo ruolo di Pray Tell in Pose, serie che è stata rinnovata per una seconda stagione.