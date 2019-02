Oscar 2019, è ufficiale: la cerimonia non avrà un conduttore

Gli Oscar 2019 andranno in onda senza un conduttore ufficiale e a confermarlo è stata l'Academy of Motion Pictures Arts and Science nella giornata di lunedì.

Il compito di animare e guidare la serata dedicata alla consegna delle prestigiose statuette era stato inizialmente affidato a Kevin Hart che il 4 dicembre aveva espresso il suo entusiasmo nell'aver ricevuto l'incredibile opportunità e nel poter offrire una serata speciale agli spettatori. Una serie di tweet con commenti omofobi risalenti al 2009-2011 ha però portato alla rinuncia della conduzione e l'attore aveva dichiarato: "Non voglio essere una fonte di distrazione".

A gennaio Kevin era stato ospite del talk show condotto da Ellen DeGeneres in cui aveva spiegato come quelle espressioni e quei commenti non rappresentino più il suo pensiero, avendo avuto modo di imparare dai suoi errori, capire gli altri e maturare. La star, poche ore dopo, aveva comunque confermato che non sarebbe stato coinvolto nella produzione della cerimonia degli Oscar 2019 che si svolgerà domenica 24 febbraio.

Karey Burke, responsabile della programmazione del network ABC che trasmetterà negli Stati Uniti la cerimonia, ha però espresso la sua convinzione che l'evento sarà un successo: "Ironicamente ho capito che la mancanza di chiarezza che circonda gli Oscar ha mantenuto i premi al centro delle conversazioni. Il mistero è stato realmente coinvolgente e alle persone importa. Trovo che sia affascinante".

La mancanza di un conduttore, inoltre, permetterà di mantenere la durata al di sotto delle tre ore.