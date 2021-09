Love and Death: Krysten Ritter si unisce al cast della serie true crime

Krysten Ritter si unisce al cast di Love and Death, nuova miniserie true crime prodotta e distribuita da HBO Max. Il progetto vede anche la partecipazione di Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit e Lily Rabe nel cast.

Jessica Jones: una scena con Krysten Ritter nella seconda stagione

La miniserie in cui anche Krysten Ritter reciterà racconterà la storia vera dell'omicidio di Betty Gore da parte di Candy Montgomery nel 1980. Love and Death sarà prodotta da David E. Kelley, Nicole Kidman e Lionsgate Television. Scritta da Kelley e diretta da Lesli Linka Glatter, la serie sarà ispirata al libro_ Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs_ e a una serie di articoli pubblicati per Texas Monthly. Lo show racconterà la storia di due famiglie tutte casa e chiesa fino a un evento che scuoterà la vita della comunità di Wylie.

Nightbooks: il trailer del film horror con Krysten Ritter

Il cast di Love and Death include anche i nomi di Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel e Tom Pelphrey. Per Krysten Ritter, però, non finisce mica qui! L'attrice di Breaking Bad, infatti, dirigerà i primi quattro episodi del dramma soprannaturale The Girl in the Woods, distribuito da Peacock e reciterà in Nightbooks, film Netflix basato sull'omonimo libro horror per bambini firmato da J.A. White.

Nel corso della sua carriera, Krysten Ritter ha recitato in Mona Lisa Smile, Notte brava a Las Vegas, I Love Shopping, Veronica Mars - Il Film, Big Eyes ed El Camino - Il film di Breaking Bad.