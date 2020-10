Ornella Vanoni è positiva al Covid-19: “Mi ha presa, ma sto bene”

Ornella Vanoni, 86 anni, è positiva al Covid-19: la cantante, come altri suoi colleghi e tanti personaggi dello spettacolo ha comunicato la notizia sui social rassicurando i suoi fan e specificando che sta bene.

Immersa sotto le coperte, con la faccia nascosta tra le lenzuola, Ornella Vanoni si è fatta fotografare per pubblicare sui social la notizia della sua positività al Covid-19. La cantante milanese ha scritto nel post che accompagna la foto: "Mi ha presa! Sto bene". Una scritta che rimanda a un post dello scorso febbraio quando la cantante de L'appuntamento pubblicò una foto con la scritta "Corona tu non mi avrai".

Pochi giorni dopo l'istituzione del coprifuoco a Milano, Ornella Vanoni aveva pubblicato un post su Instagram per invitare i suoi concittadini a restare a casa: "Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi coprifuoco. Durante la guerra, e io l'ho vissuta, c'era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra".

Ornella Vanoni è solo l'ultima della lista, purtroppo sempre più lunga, di personaggi del mondo dello spettacolo che sono positivi al Covid-19: nei giorni scorsi hanno fatto sapere di essere positivi al Coronavirus: Rocco Siffredi, Carlo Conti, Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg, Gabriele Salvatores, Fabrizio Corona, Massimo Lopez e Valentino Picone della coppia Ficarra-Picone.