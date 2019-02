Ornella Vanoni su Netflix "É una droga!"

Marica Lancellotti

Ornella Vanoni è una che di TV ne ha fatta tantissima ma adora anche stare dall'altro lato dello schermo, comodamente in poltrona a guardarla. Soprattutto da quando c'è Netflix, che è diventata "una droga!" per la cantante milanese, come lei stessa ha confessato in una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni.

La Vanoni sta godendo di una ritrovata popolarità televisiva, grazie al programma di Rai1 Ora o mai più ma soprattutto per merito della sua gag al Festival di Sanremo con Virginia Raffaele, vero e proprio momento comico memorabile dell'ultima edizione della kermesse. Eppure, nonostante si diverta molto a mettere alla prova le sue capacità da intrattenitrice (mestiere che, dice, sempre meno persone sanno fare), spesso resterebbe volentieri a casa a lasciarsi avvincere dalle trame delle serie tv di Netflix. Come Ornella Vanoni ha dichiarato nel corso dell'intervista: "Mi sta uccidendo, è una droga. Ho un amico commercialista che si sveglia alle 6 del mattino per seguire le serie, un inferno!". Ha perfino svelato di avere, come tutti (anche noi naturalmente, trovate qui le serie tv Netflix da vedere assolutamente), degli show preferiti: "Io non so più a che stagione sono di Reign: coso, Francesco (il re di Francia), è morto e c'è da capire che fine fa Maria (Stuarda), la regina di Scozia. Che poi a loro capita di tutto e sono sempre giovani. Pure in quell'altra serie, Versailles: neanche una ruga, mai, come nelle fiabe. Si vede che invecchiare è proibito. E ti chiedi perché certe ragazze a 20 anni sono già tutte rifatte".

La sola cosa che la porterebbe via senza troppi rimorsi dalla poltrona e da Netflix sarebbe forse un programma tutto suo - in cui magari racconta le trame delle serie tv, spoiler o no spoiler, esattamente come ha fatto con quella di Reign -, anche se: "S_ì, ma con cautela. La tv oggi è piena di insidie e si studia troppo poco, mica come ai tempi miei e di Mina_". Inutile dire che un "Ornella Vanoni show" sarebbe un sogno per molti.