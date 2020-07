Orlando Bloom papà in attesa: "Non vedo l'ora di svegliarmi di notte per allattare la bambina"

Orlando Bloom ha svelato come sta affrontando l'attesa del momento in cui sarà nuovamente papà, questa volta di una bambina.

Orlando Bloom e Katy Perry stanno per diventare genitori e l'attore ha parlato della sua attesa per la nascita della bambina, esprimendo il proprio entusiasmo per il lieto evento e svelando cosa sta aspettando con maggior entusiasmo.

L'attore, durante la promozione di The Outpost, ha rilasciato un'intervista a Good Morning America e ha accennato anche all'esperienza di diventare nuovamente padre.

Parlando dell'arrivo di sua figlia, Orlando Bloom ha sottolineato: "Sono eccitato, è un momento meraviglioso quando un angelo compare sul pianeta, ovvero quello che si prova quando si diventa genitori".

L'attore ha proseguito dichiarando che aspetta "i momenti tranquilli a casa, solo con la propria famiglia e la piccola, occuparsi di lei e semplicemente essere presente e vedere in che modo puoi aiutare e cosa puoi fare per far crescere questa vita nel mondo".

Orlando Bloom ha quindi sottolineato: "Non vedo l'ora di essere alle prese con quelle nottate in cui probabilmente dovrò alzarmi e fare una cosa in stile allettare con il biberon perché, ovviamente, non la starò allattando io. Non vedo l'ora perché amo quei momenti tranquilli in cui sembra che il mondo sia addormentato e hai un neonato che dorme tra le tue braccia".

L'attore è già padre di Flynn, il figlio avuto all'ex moglie Miranda Kerr, e dopo nove anni sta per allargare la propria famiglia con la nuova arrivata.