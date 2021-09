Orlando Bloom, incontro ravvicinato con uno squalo: il video su Instagram è da brivido

Orlando Bloom vuole una vita spericolata, una vita come quella dei film. E, a giudicare dall'ultimo video che l'attore ha postato sul suo profilo Instagram, viene in mente che il suo titolo preferito possa essere lo squalo. Durante una sessione di paddle boarding, infatti, il protagonista di Carnival Row ha vissuto in prima persona un incontro ravvicinato con uno squalo.

Il 44enne attore senza paura ne ha approfittato per fare una sessione di paddle boarding nonostante la presenza di un giovane squalo bianco nelle stesse acque che stava solcando. Orlando Bloom si trovava a Malibu insieme a un suo amico quando ha incontrato uno dei predatori più pericolosi presenti sul globo. Gli squali bianchi, infatti, sono ritenuti responsabili di più di 100 attacchi marittimi ogni anno. Secondo i ricercatori, la maggior parte dei loro attacchi non sono mortali: queste creature, infatti, tendono a mordere per mera curiosità e rilasciano immediatamente gli esseri umani dopo averli gustati appena. Insomma, gli squali bianchi trattano gli esseri umani come un semplice aperitivo e non come una cena vera e propria.

Ad aver colto il momento di questa danza marina tra Orlando Bloom e il predatore è stato il fotografo e artista Carlos Gauna. Orlando Bloom ha scritto: "Paddle boarding con squali bianchi. Quando la paura diviene tua amica e Carlos cattura il momento". A sua volta, l'artista ha commentato: "Grande giornata, amico mio. Sei stato fortunato a dare uno sguardo così ravvicinato a un giovane esemplare di squalo bianco. Buon per te, si tratta di qualcosa che non dimenticherai mai!".

Moltissimi fan di Orlando Bloom hanno sottolineato il carattere selvaggio e privo di freni dell'attore. Katy Perry, invece, ha commentato: "La prossima volta, ricorda di portare con te un po' di burro di arachidi". Poco tempo fa, Orlando Bloom ha ricordato l'incidente che lo ha quasi portato alla morte. Insomma, non è la prima volta che il protagonista de Il Signore degli Anelli sfida il destino e saluta con un ghigno la morte.