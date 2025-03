Orlando Bloom e Bryce Dallas Howard: svelata la data di uscita e la prima foto di Deep Cover

L'attesa per Deep Cover cresce: Amazon MGM Studios ha annunciato la data di uscita della sua nuova commedia d'azione, che vede protagonisti Bryce Dallas Howard (Jurassic World, Argylle) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi).

Il film racconta le vicende di un gruppo di attori che, nel tentativo di infiltrarsi nella criminalità londinese, si fingono veri malviventi. Oltre alla data di uscita, è stata rilasciata anche la prima immagine ufficiale, visibile qui sotto.

Deep Cover: trama e data di uscita

"Una frenetica action comedy ambientata a Londra. Kat, un'aspirante comica che insegna improvvisazione, inizia a pensare di aver perso la sua occasione di sfondare. Tutto cambia quando un poliziotto sotto copertura le offre il ruolo della vita", si legge nella sinossi ufficiale.

"Kat, insieme ai suoi studenti di improvvisazione Marlon e Hugh, dovrà infiltrarsi nella malavita londinese fingendosi pericolosi criminali. Ma il trio si ritroverà presto in situazioni fuori controllo".

Il film debutterà in esclusiva su Prime Video il 12 giugno 2025. Il cast include anche Nick Mohammed (Ted Lasso), Paddy Considine (House of the Dragon), Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians, House of the Dragon), Sean Bean (Game of Thrones) e Ian McShane (John Wick).

Alla regia troviamo Tom Kingsley (Ghosts), mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Connolly e Colin Trevorrow, con il contributo dei comici britannici Ben Ashenden e Alexander Owen.

Deep Cover è prodotto da Colin Trevorrow, Walter F. Parkes e Laurie MacDonald ed è una produzione Metronome Film Co.. Il film avrà una durata di 1 ora e 40 minuti.