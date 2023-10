Oriana Marzoli attacca il Grande Fratello spagnolo: 'Mi hanno dato una pillola perchè ero nervosa'

Nuovo attacco da parte di Oriana Marzoli al Grande Fratello spagnolo, reality dal quale si sarebbe ritirata la scorsa settimana. La narrazione di quei giorni rimane ancora molto confusa. Mentre gli autori spagnoli continuano a sostenere che la modella venezuelana abbia abbandonato il programma, Oriana afferma che le siano stati somministrati tranquillanti e che sia stata poi allontanata.

Gli ultimi giorni di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip spagnolo

Lo scorso venerdì, Oriana Marzoli ha lasciato il Grande Fratello spagnolo, mettendo fine a un'esperienza che le causava molta tensione. In questa avventura, persino una sorpresa - la presenza di Daniele Dal Moro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip italiano - si è trasformata in un dramma per una strana decisione della produzione del reality.

Il motivo dell'abbandono da parte di Oriana non è stato specificato dagli autori. Tuttavia, con un colpo di scena, la modella venezuelana ha dichiarato una volta lasciato il reality che non aveva preso tale decisione autonomamente. "Con fermezza, nego di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Ogni informazione, sia ufficiale che non ufficiale, che affermi il contrario è falsa. La verità verrà a galla e mi riservo il diritto di intraprendere azioni legali in merito. Ringrazio tutti i miei fan e follower per il costante supporto; non avrei mai voluto deluderli.", aveva affermato la modella su Instagram.

Dopo il messaggio di Oriana, il Grande Fratello spagnolo ha pubblicato un video che mostrava un litigio di Oriana con gli autori. L'ex gieffina, nel contesto pubblicato sui social, urlava: "me ne vado, non ho intenzione di giocare. Non me ne frega un caz.o, fallo a qualcun altro, non a me. Apri la porta, voglio andarmene".

Le ultime dichiarazioni di Oriana

Oriana Marzoli ha recentemente condiviso su Instagram che dopo un litigio con gli autori della produzione, le è stata somministrata una pillola da mettere sotto la lingua, presumibilmente un tranquillante. La sua narrazione è accompagnata da alcuni video che sembrano dimostrare lo stato confusionale della modella venezuelana.

"Dopo quel momento nel confessionale, sono uscita a parlare con loro attraverso la porta di produzione, mi hanno dato una pillola che si mette sotto la lingua perché ero 'nervosa' secondo loro. Dopo la conversazione rimetto il mio amato microfono e rientro in casa, per provare il ballo - ha detto Oriana Marzoli - Ci sono immagini, c'è l'ora che lo dimostra e l'audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva venire le vertigini. 5 mesi al GF Vip in Italia sono stata benissimo, sono arrivata in finale, sono arrivata seconda. La produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il percorso meraviglioso che ho fatto. Ho un pubblico italiano che mi adora. Queste sono le differenze", ha concluso.