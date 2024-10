Orgoglio e pregiudizio: Netflix annuncia il film Pride, rivisitazione moderna della storia

Orgoglio e Pregiudizio sembra stia vivendo un periodo di grande popolarità nel mondo del cinema e della tv. Dopo l'annuncio dello sviluppo di nuove serie ispirate all'opera di Jane Austen, Netflix ha ora annunciato che si sta lavorando a un film tratto da Pride, una rivisitazione moderna della storia scritta da Ibi Zoboi.

Nel team della produzione ci saranno anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e la moglie Michelle tramite la loro Higher Ground, in collaborazione con Alloy Entertainment.

Cosa racconterà Pride

La storia del nuovo film Pride sarà ambientata nell'area di Bushwick, Brooklyn, e ha come protagonista la teenager Zuri Benitez, che lotta per mantenere vivo il quartiere e gestire il caos in famiglia. Quando la famiglia Darcy, particolarmente benestante, si trasferisce nella casa accanto, lo sdegno di Zuri nei confronti dell'arrogante Darius Darcy si trasforma in un legame inaspettato che la obbliga a riconsiderare tutto quello che pensava di sapere sull'orgoglio, sul pregiudizio, e sulla casa.

Orgoglio e pregiudizio diventa una serie tv prodotta per Netflix

Il team al lavoro sul progetto Netflix

Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton saranno nel team della produzione per conto di Alloy Entertainment, collaborando con Higher Ground Productions e Netflix.

La casa di produzione della famiglia Obama, recentemente, ha prodotto progetti molto apprezzati dalla critica e dal pubblico come il documentario American Factory e i film Rustin e Il mondo dietro di te, che si è inserito al quinto posto nella classifica dei titoli più popolari di sempre su Netflix.

Zoboi è nata a Haiti e si è trasferita con la sua famiglia negli Stati Uniti quando aveva 4 anni. Tra le sue opere letterarie ci sono anche American Street e Punching the Air.