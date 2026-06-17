Ore 14: Salvo Sottile al posto di Milo Infante su Rai 2

Ore 14 cambia guida su Rai 2: Salvo Sottile subentra a Milo Infante che ha lasciato il format dopo anni alla conduzione. Il programma riparte a settembre con nuovi equilibri e conferme nel palinsesto del daytime.

Il pomeriggio di Rai 2 si prepara a una svolta significativa. Dopo anni di conduzione di Milo Infante, passato nel frattempo a Mediaset, il programma di approfondimento Ore 14 si appresta a cambiare guida. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la Direzione Approfondimento Rai avrebbe affidato la conduzione a Salvo Sottile, segnando così un passaggio di testimone destinato a incidere sull'intero assetto del daytime di Rai 2.

Nuova conduzione e rivoluzione nel daytime di Rai 2

La decisione arriva dopo l'addio di Milo Infante all'azienda di Viale Mazzini, dove il giornalista era attivo da oltre vent'anni. Un'uscita che aveva già alimentato diverse ipotesi sul futuro del format e sulla possibile riorganizzazione del programma.

Il nome di Sottile, in realtà, circolava già da tempo negli ambienti televisivi come possibile sostituto naturale alla guida del talk. Per il giornalista si tratta di una conferma nella prima linea dell'approfondimento televisivo dopo esperienze in programmi come Mi Manda RaiTre, I Fatti Vostri (su Rai 2) e FarWest, ancora su Rai 3. Il format di Rai 2 continuerà a concentrarsi su cronaca e attualità, mantenendo la sua identità legata all'approfondimento giornalistico.

Milo Infante

La nuova edizione di Ore 14 dovrebbe partire il 7 settembre nel daytime di Rai 2, con la conferma dell'appuntamento del giovedì in prima serata e degli speciali di Ore 14 Sera in onda il venerdì sera, quando dovrà confrontarsi anche con realtà consolidate come Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Retequattro, punto di riferimento del genere crime.

Milo Infante, nel frattempo, non ha ancora chiarito quale programma condurrà su Mediaset, azienda che ha definito "una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana", aggiungendo di voler affrontare la sfida con curiosità "e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee."