Ore 14, Salvo Sottile debutta oggi su Rai 2 con l'intervista esclusiva a Louis Dassilva

La nuova stagione di Ore 14 riparte oggi su Rai 2 con Salvo Sottile alla conduzione. Al centro della prima puntata il faccia a faccia esclusivo con Louis Dassilva dopo l'assoluzione.

Dopo settimane di grande attenzione mediatica legate all'addio di Milo Infante alla Rai e al suo passaggio a Mediaset, Ore 14 torna oggi, lunedì 7 settembre, su Rai 2 con una nuova conduzione. Al timone del programma arriva Salvo Sottile, chiamato a guidare la settima edizione dello storico appuntamento dedicato alla cronaca nera e ai casi di omicidio che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica.

La nuova stagione riparte con una formula rinnovata, ancora più legata ai luoghi delle vicende raccontate. In primo piano ci saranno infatti inviati sul posto, collegamenti in diretta, testimonianze, documenti e aggiornamenti sulle indagini e sui processi.

Ore 14 riparte oggi 7 settembre con Salvo Sottile

L'appuntamento con Ore 14 è fissato per oggi, lunedì 7 settembre, alle 14 su Rai 2. Salvo Sottile raccoglie così il testimone lasciato da Milo Infante e si mette alla guida di una nuova edizione del programma. Il giornalista arriva dopo l'esperienza di Far West su Rai 3 e affronta una nuova sfida sulla seconda rete Rai.

La trasmissione continuerà a concentrarsi sui principali casi di cronaca nera e sugli omicidi più discussi, ma con una particolare attenzione alle testimonianze e alle storie delle persone coinvolte. La nuova impostazione punta a portare Ore 14 sempre più fuori dallo studio, direttamente nei luoghi in cui le vicende sono accadute.

Anticipazioni di oggi: Louis Dassilva racconta la sua verità a Salvo Sottile

La prima puntata della nuova stagione si apre con un'intervista particolarmente attesa. Louis Dassilva sarà infatti protagonista di un faccia a faccia esclusivo con Salvo Sottile.

Louis Dassilva ospite di Ore 14

Dassilva è uno dei protagonisti del caso relativo all'omicidio di Pierina Paganelli, una vicenda che da tempo occupa le cronache italiane. Assolto in primo grado dall'accusa di omicidio, Dassilva racconterà per la prima volta davanti alle telecamere di Ore 14 la propria versione dei fatti.

L'intervista sarà trasmessa in due parti e permetterà al protagonista di ripercorrere i mesi trascorsi prima come indagato, poi come detenuto e imputato e, infine, dopo l'assoluzione.

Dopo 694 giorni trascorsi in carcere e settimane di silenzio successive all'assoluzione del 10 giugno scorso, Dassilva parlerà del periodo più difficile della sua vita. Al centro del racconto ci saranno anche i rapporti con le persone coinvolte nella vicenda: dalla moglie Valeria a Manuela Bianchi, sua ex amante e successivamente sua accusatrice, fino a Pierina Paganelli, la vittima.

Un'intervista che proverà ad andare oltre le ricostruzioni giudiziarie e mediatiche, concentrandosi anche sull'uomo che per tutto il tempo si è professato innocente e che ora avrà l'occasione di raccontare la propria versione davanti alle telecamere di Rai 2.

Ore 14 Sera, anticipazioni: l'approfondimento del giovedì

La nuova stagione prevede anche il ritorno dell'appuntamento serale con Ore 14 Sera, dedicato all'approfondimento dei casi affrontati durante la settimana. Il giovedì sera il programma ospiterà giornalisti, magistrati, avvocati, investigatori ed esperti, ma soprattutto le persone che hanno vissuto direttamente le storie raccontate.

Anche in questo caso Salvo Sottile punterà su un racconto meno legato al tradizionale salotto televisivo e maggiormente concentrato sui fatti, sulle testimonianze e sulle domande ancora aperte. L'obiettivo è quello di accompagnare il pubblico dentro le storie, mettendo i fatti prima delle opinioni e le persone al centro del racconto.