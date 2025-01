Ora o mai più, Pierdavide Carone : "Dopo la morte di Lucio Dalla ho fatto solo scelte sbagliate"

Pierdavide Carone, ex stella di Amici, è uno dei cantanti in gara di Ora o mai più su Rai 1. Nel programma di Marco Liorni cerca di rilanciare la sua carriera

Dopo una martellante campagna pubblicitaria, sabato 11 gennaio su Rai 1 ha debuttato la prima puntata di Ora o mai più. Il format canoro - ideato da Carlo Conti e per due edizioni condotto da Amadeus - ha l'obbiettivo di riportare in auge vecchie stelle e meteore della musica pop del nostro Paese. Tra i tanti cantanti in gara spunta anche Pierdavide Carone.

Nato artisticamente ad Amici di Maria de Filippi nel 2010, arrivando terzo nella categoria di canto, dopo la sua partecipazione a Sanremo nel 2012 non ha trovato più spazio nelle classifiche anche se Carone ha continuato a fare musica. Ora o mai più rappresenta un momento di rinascita

Pierdavide Carone torna a cantante su Rai 1: la carriera dopo Amici

"Non sono mai stato competitivo. È arrivato il momento di scoprire chi mi sosterrà" ha affermato il cantante durante una clip prima dello show. "'Per tutte le volte che' è una canzone che avevo scritto per la mia ragazza dell'epoca, come regalo di compleanno. Non avevo soldi per farle un regalo vero e le regalai una canzone" racconta l'artista. "Maria mi prese in disparte e chiese di dare il pezzo a Valerio Scanu. Avevo solo quella per il serale. Così nacque Di Notte. È stato geniale" aggiunge. "Valerio Scanu ha cantato 'Per tutte le volte che' e ci ha vinto Sanremo, io con Di Notte ho fatto un grande successo".

Ora o mai più da stasera su Rai 1: i concorrenti, la giuria, il numero di puntate dello show con Marco Liorni

Il successo è continuanìto ancora per un po', fino al brano che l'artista ha portato a Sanremo del 2012 con Lucio Dalla. Da lì in poi la carriera di Carone ha subito una svolta, sia nel bene che nel male. "Quando ha sentito la canzone, lui è uscito pazzo. Morandi disse di sì solo se fosse venuto anche Dalla sul palco", rivela.

"Dopo quarant'anni di carriera si è messo al mio servizio. Lui muore 12 giorni dopo il Festival e da lì ho perso di vista quello che dovevo fare, quello che doveva essere", ammette.

"Nel periodo che va dalla morte di Lucio fino al 2018, ho fatto solo scelte sbagliate, artistiche e umane. Se dovessi tornare indietro cercherei di perdere meno tempo", conclude. Ora su Rai 1 è seguito da Gigliola Cinquetti e, fin dalla sua prima apparizione sul palco, Pierdavide Carone ha dimostrato il suo grande talento.