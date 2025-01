Ora o mai più da stasera su Rai 1: i concorrenti, la giuria, il numero di puntate dello show con Marco Liorni

Stasera su Rai 1 in prima serata debutta la nuova edizione di Ora o mai più, il programma, con Marco Liorni, che promette di riportare in auge vecchie meteore dimenticate dal mercato musicale.

Dopo sei anni d'assenza, stasera su Rai 1 alle 21:30 torna in TV Ora o mai più, il programma che riporta sul palco 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche, ma che sono ora assenti dalle scene ormai da un po'. A condurre la nuova edizione c'è Marco Liorni, ormai volto di punta della rete ammiraglia, dopo l'addio di Amadeus, nonostante qualche critica di troppo sollevata nella notte di Capodanno.

Chi sono i concorrenti di Ora o mai più 2025

Otto cantanti che sono stati protagonisti di una stagione di successo, interpreti di una hit, e poi sono stati trascurati dal mercato. Otto cantanti che hanno ora la possibilità di tornare al grande pubblico, in cerca di una nuova ondata di popolarità.

Antonella Bucci : nome d'arte di Antonietta Buccigrossi, nel corso della sua carriera vanta anche il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone Amarti è l'immenso per me.

Carlotta : nome d'arte di Carla Quadraccia, è stata l'interprete di tormentoni come Frena o Gelosia

Pierdavide Carone : è l'autore della canzone Per tutte le volte che... con la quale Valerio Scanu vinse Sanremo 2010. Ha partecipato a Sanremo 2012 con Lucio Dalla classificandosi quinto con la canzone Nanì

Loredana Errore : interprete della canzone Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci

Anonimo Italiano : pseudonimo di Roberto Scozzi, negli anni '90 si esibiva indossando una maschera argentata

Pago : all'anagrafe Pacifico Settembre, è noto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai

Valerio Scanu : dopo la partecipazione ad Amici, ha vinto il Festival di Sanremo 2010 con la canzone Per tutte le volte che...

Matteo Amantia: membro degli Sugarfree, gruppo musicale che raggiunse il successo nel 2004 con la canzone Cleptomania

Ora o Mai Più 3, il ritorno di un programma di culto

La giuria sarà composta dai coach

Ad assistere e al contempo giudicare i concorrenti ci saranno altrettante icone della musica leggera italiana, cantanti in auge, che li sostengono, li indirizzano, li coinvolgono in una nuova avventura all'insegna del successo.

Gli otto maestri sono:

Alex Britti

Gigliola Cinquetti

Riccardo Fogli

Marco Masini

Rita Pavone

Patty Pravo

Raf

Donatella Rettore

Ciascuno di loro sarà "associato" a un concorrente, ma conosceremo le coppie solo nel corso della prima puntata.

Per quanto tempo terrà compagnia al pubblico Ora o mai più

I concorrenti avranno a disposizione 7 puntate per convincere giuria e pubblico a casa che il mercato discografico ha sbagliato a dimenticarli. Ora o mai più andrà in onda sempre nel sabato sera di Rai 1, contro la corazzata di C'è posta per te - che comincia stasera su Canale 5 -. Lo show è visibile anche in streaming su RaiPlay.