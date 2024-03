Oppenheimer, svelata la paga ingente di Christopher Nolan dopo i bonus Oscar

Oltre al privilegio di poter vantare due premi Oscar in bacheca, Christopher Nolan ha visto incrementare anche il proprio bottino economico. In base a quanto riporta Variety, il regista di Oppenheimer ha ricevuto poco meno di 100 milioni di dollari in seguito agli Academy Awards.

Una foto di Christopher Nolan

La somma è il risultato di un mix di voci che comprendono stipendio, compensazione in base ai guadagni, bonus al box-office e un premio extra per i suoi due Oscar. Oppenheimer è basato sulla vita del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), e approfondisce il suo ruolo nel progetto di costruzione della prima bomba atomica della storia.

Il successo di Oppenheimer

Sin dalla sua uscita nelle sale cinematografiche Oppenheimer si è rivelato immediatamente un successo strepitoso, con incassi cresciuti ulteriormente anche grazie al fenomeno Barbenheimer, a braccetto con il film di Greta Gerwig, il più redditizio del 2023. In totale, Oppenheimer ha incassato quasi un miliardo di dollari, esattamente 953,8 milioni di dollari, a fronte di un budget da 100 milioni.

L'incasso è destinato ad incrementare, visto che in seguito alla vittoria dell'Oscar il film tornerà nelle sale. Oppenheimer ha ricevuto 13 nomination agli Oscar vincendo 7 statuette, tra cui quelle per i migliori attori a Cillian Murphy e Robert Downey Jr., al miglior film e alla miglior regia per Christopher Nolan.