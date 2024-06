Oppenheimer, Josh Hartnett sulla preferenza per i film indie: "Da attore, mi piace sperimentare"

Josh Hartnett è tornato a lavorare in un film a grosso budget con Christopher Nolan in Oppenheimer, nel quale veste i panni del fisico Ernest Lawrence. L'attore divenne piuttosto noto all'inizio degli anni 2000 per una serie di film dal grande richiamo mediatico ma successivamente ha preferito costruirsi una carriera maggiormente in sordina.

Hartnett ha mostrato una certa preferenza per i film indipendenti e ha spiegato che ciò deriva dal suo desiderio di lavorare con coloro che considera degli artisti. Un processo di selezione che gli permette di sperimentare molto e che l'ha portato verso scelte inaspettate.

Scelte di carriera

"Amo la sperimentazione nel cinema" ha spiegato Hartnett per approfondire le proprie scelte di carriera "E le persone con cui ho collaborato sono ancora al top nella sperimentazione per il cinema. Non sono mai stato contro i film mainstream, ero soltanto contro i film realizzati seguendo un certo schema. Voglio lavorare con persone che, in mancanza di un termine migliore, sono artisti".

Josh Hartnett è Erneste Lawrence in Oppenheimer

La star di Pearl Harbor ha spiegato che questa sua inclinazione è nata quando ha lavorato in Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola:"Ho sempre potuto farli ma alcuni di quei film non sono stati accolti dal pubblico come speravo. Speravo che potessero tutti raggiungere il livello del film di Sofia Coppola. Alcuni sono meglio di altri ma li ritengo tutti degni tentativi".

All'inizio della carriera Josh Hartnett cercava una specifica tipologia di personaggio ora invece ha dichiarato che preferisce ruoli diversi:"Voglio scegliere cose che sono molto al di fuori di ciò che comprendo. Non mi interessa tanto il personaggio quanto le persone con cui lavoro. Se sono persone fantastiche allora è mio compito capire il personaggio".

Nel 2024, vedremo Josh Hartnett protagonista nel nuovo film di M. Night Shyamalan, Trap, in arrivo ad agosto, al fianco di Hayley Mills, Alison Pill e Scott Mescudi.